El joven Joan Manuel Jiménez Medina, quien según la reconstrucción de los hechos del Ministerio Público habría intervenido como intermediario en el caos que llevó a la muerte del joven Emmanuel Contreras, aseguró que no conoce ni al fallecido ni a Lenin Jhericop Núñez de León, quien cumple prisión preventiva por su vinculación con el caso.

"Yo soy inocente, yo no tengo que ver con nada de eso, yo ni siquiera conozco a esa gente", expresó Jiménez Medina al ser cuestionado por miembros de la prensa durante su entrega a las autoridades policiales en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

El joven afirmó que desconocía las razones por las que se le vinculaba al caso y explicó que se enteró de la situación cuando un primo le mostró una fotografía suya que circulaba en publicaciones relacionadas con el suceso. Agregó que anteriormente también había visto su nombre y su imagen en otras páginas.

Su abogado, Manuel Sena, explicó a Diario Libre que cuestionó a su defendido si conocía a las personas involucradas en el caso. Según relató el jurista, Jiménez Medina le respondió: "No, yo ni conozco al fallecido ni conozco a la persona que supuestamente le dio muerte".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/envian-a-najayo-a-joven-por-muerte-de-emmanuel-contreras-592bac80-66aa6efc.jpeg Lenin Jhericop Núñez de León mientras era trasladado a una de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conoció el proceso judicial en su contra. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Sena y el abogado Richard Ferreras Segura solicitaron profundizar las investigaciones para esclarecer la presunta participación de Jiménez Medina en la negociación del teléfono celular por la que Emmanuel Contreras habría transferido RD$15,000.

En cuanto a la transferencia bancaria, los abogados alegaron al momento de la entrega del joven, que los dígitos finales del número de cuenta que habría recibido el dinero, supuestamente no coinciden con los de la cuenta bancaria de Jiménez Medina.

De acuerdo con Sena, su defendido le aseguró que solo ha tenido una cuenta bancaria, que utilizaba para recibir los pagos mientras trabajaba en una compañía.

El caso de Enmanuel Contreras

La vinculación de Jiménez Medina al caso se relaciona con la negociación de un iPhone 15 Pro Max por la que Emmanuel Contreras habría transferido RD$15,000 a una cuenta bancaria.

Según la reconstrucción del Ministerio Público, Jiménez Medina habría intervenido como intermediario entre Contreras y Lenin Jhericop Núñez de León, propietario del teléfono, en una negociación en la que ambas partes tenían versiones distintas sobre el pago.

El encuentro entre Contreras y Núñez de León ocurrió el 1 de julio en el estadio de béisbol La Javilla, en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional, en el que se produjo una discusión que terminó con una agresión contra Contreras, quien fue golpeado con un bate.

La víctima permaneció ingresada en estado crítico en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y falleció el 9 de septiembre, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Por este caso, Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como presunto agresor, cumple tres meses de prisión preventiva.