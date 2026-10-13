El juicio de fondo contra Jean André Pumarol Fernández, por la muerte de una mujer y causar heridas a varias personas en un residencial del sector Naco, fue aplazado este martes debido a la ausencia de los cuatro abogados que representan al imputado y de los testigos del proceso.

La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Giselle Méndez, cuestionó que solo uno de los abogados del equipo de defensa de Pumarol, Richard Martínez, presentara "una excusa válida", mientras que los demás no justificaron su inasistencia, lo que obligó a aplazar el juicio y provocó "dilaciones indebidas".

A la audiencia tampoco asistieron todos los testigos convocados, por lo que Méndez ordenó su conducencia para el próximo 4 de noviembre, fecha fijada para la siguiente audiencia.

Pumarol habría atacado a las víctimas mientras se encontraba bajo un cuadro psicótico, el miércoles 23 de julio de 2025, en el condominio Naco Dorado IV. Entre ellas se encontraba Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, quien falleció.

Según la acusación, el joven tocaba las puertas de los apartamentos y agredía violentamente a sus ocupantes con las armas blancas que portaba.

Previamente, había atacado a su padre y a la empleada doméstica de su familia.

La jueza concedió al abogado Richard Martínez un plazo de tres días hábiles para que informe por escrito al tribunal quiénes integran la defensa del imputado, con el objetivo de evitar un nuevo aplazamiento por esa causa.

"Evitando que situaciones como la de hoy, donde tenemos registrado cuatro abogados y tres firmando una instancia, se repita en el entendido de que el juicio no puede posponerse por la ausencia de un abogado en un supuesto donde hay tres abogados titulares y siendo así hay dos abogados que no tienen una causa válida que justifique su incomparecencia", dijo la magistrada.

Además de Martínez, los otros abogados de Pumarol son César Alcántara, Abraham Elías Fernández Arbaje y Luis Ernesto Peña Jiménez.

Familia pide que sea declarado inimputable

La familia del acusado solicita al Primer Tribunal Colegiado que declare inimputable a Pumarol debido a su presunta condición de salud mental.

A esta solicitud se oponen los familiares de Yolanda Handal, quien murió durante el ataque junto a su perrita.

Miguel Valerio, representante legal de la familia de la víctima mortal, afirmó que, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el imputado se encuentra apto para ser sometido a juicio, comprender los cargos y participar en el proceso.

La presidenta del tribunal informó que la solicitud será conocida en una audiencia con las partes.

"La razón por la que el incidente no se resuelve administrativamente es porque el tribunal desea verificar y constatar algunos aspectos propios de la naturaleza de la petición y que determinan naturalmente cuál es el procedimiento que vamos a aplicar en este caso", explicó.

Se recuerda que, en agosto pasado, la Corte dejó sin efecto el fallo emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar al acusado a juicio de fondo al considerar que se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de herir de gravedad a las víctimas.

Los heridos

Las personas que resultaron heridas durante los ataques son Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, este último padre del acusado.