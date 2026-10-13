Tres organizaciones lideradas por mujeres exigen cese de muertes de jóvenes por la Policía

Integrantes del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca) y Junta de Mujeres Mamá Tingó. ( DIARIO LIBRE )

Tres organizaciones lideradas por mujeres se manifestaron este martes frente a la Procuraduría General de la República en donde exigieron que se respete la Constitución y las leyes, que prohíben la pena de muerte de personas imputadas de cometer delitos y crímenes.

Luz Eneida Mejía, quien fungió como vocera del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca) y Junta de Mujeres Mamá Tingó, recordó que en el país no existe la pena de muerte, por lo que, dijeron, los agentes de la Policía no tienen derecho a asesinar .

"Nosotros exigimos, primero, que se cumpla con el debido proceso constitucional de la justicia. Aquí no existe la pena de muerte. Aquí nadie tiene derecho a asesinar a nadie. Como no lo tienen los delincuentes, tampoco la tiene el Estado", increpó Mejía.

Cuestionó las declaraciones del presidente Abinader en el mes pasado en la que el mandatario advertía a los ciudadanos con órdenes de arrestos que tenían que entregarse.

"No es posible que el gobierno, el gobierno central esté invitando a la violencia, incitando a la violencia a la población", sostuvo la también presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras.

Aseveró que la justificación de las muertes de los jóvenes a manos de la Policía por parte del mandatario es una "actitud que recuerda las prácticas de Joaquín Balaguer durante los 12 años de gobierno", periodo de violencia que marcaron profundamente la vida nacional.

Durante LA Agenda Semanal, del 28 de septiembre, el jefe de Estado advirtió que los delincuentes que tienen órdenes de arresto deben entregarse a las autoridades y que, de lo contrario, saldrán a buscarlos antes de que "maten a otro ciudadano".

Según las tres organizaciones, la lucha contra el crimen no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales, desconocer las garantías constitucionales o justificar actuaciones al margen de la ley.

Entienden que la seguridad ciudadana debe constituirse sobre la base de la justicia, la legalidad y el respeto a la dignidad humana.

20 muertos en menos de 15 días

Diario Libre ha contabilizado al menos 20 jóvenes muertos desde el 1 de octubre hasta el día 12 de ese mismo mes en presuntos enfrentamientos con la Policía.

Septiembre cerró con 55 decesos en la misma circunstancia convirtiéndose en el mes con el más alto número de fallecimientos a manos de los agentes llamados a proteger a la ciudadanía.