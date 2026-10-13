Solicitan prisión preventiva a tres hombres acusados de intento de asalto a joyería

Joyería Gisac Jewelry, ubicada en en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ HENRY ARVELO )

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de tres meses de prisión preventiva contra tres hombres acusados de intentar asaltar una joyería ubicada en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

Según el órgano persecutor, Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela (Pelo Fino) y Ángel Marte de Jesús (Deivi o Escudero) actuaron en perjuicio de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento, y Carlos Miguel Martínez Calderón, quien se desempeñaba como encargado de seguridad.

La audiencia fue reprogramada por el juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, para este jueves 15 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

Detalles del intento de asalto

La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo) de la Fiscalía del Distrito Nacional, según informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa.

De acuerdo con el expediente, el pasado 7 de octubre, alrededor de las 2:55 de la tarde, mientras las víctimas se encontraban dentro del establecimiento, los imputados Shandde Moisés Amancio Arias y Ángel Marte de Jesús llegaron a la joyería a bordo de una yipeta negra, sin placa visible, que había sido alquilada previamente.

Del vehículo descendió Marte de Jesús, quien portaba un arma de fuego con la que apuntó hacia el interior del establecimiento y realizó varios disparos.

Al percatarse de la agresión, el encargado de seguridad, Martínez Calderón, intentó levantarse, momento en el que Marte de Jesús le realizó dos disparos.

Según el Ministerio Público, cuando el imputado intentó disparar nuevamente, el arma se encasquilló. Tras manipularla, realizó otro disparo que impactó a Martínez Calderón y provocó que cayera al suelo boca abajo.

Posteriormente, Amancio Arias y Marte de Jesús intentaron ingresar al establecimiento. Sin embargo, el encargado de seguridad, aún en el suelo, logró girarse y repeler la agresión con su arma de fuego, lo que obligó a los imputados a retroceder y huir en la yipeta sin lograr sustraer bienes, según consta en el expediente.

Tras el hecho, las autoridades analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia del sector y rastrearon la ruta del vehículo mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Así establecieron que se dirigía hacia la región sur del país.

Durante la huida, Amancio Arias se comunicó telefónicamente con Luis Keyson Tejada para informarle que estaba herido de bala y solicitarle ayuda para recibir asistencia médica.

Keyson Tejada acudió al Hospital de Palmar de Ocoa, donde le informaron que no contaban con los recursos necesarios para atender al herido. Posteriormente, ambos coordinaron encontrarse en la entrada de Villa Fundación, en Baní, provincia Peravia.

El expediente establece que Amancio Arias llegó al lugar conduciendo la yipeta, que dejó abandonada para abordar el vehículo de su acompañante y trasladarse a un centro de salud.

Acciones de las autoridades

Mediante labores de inteligencia, las autoridades establecieron que Amancio Arias había ingresado al Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, con múltiples heridas de bala.

Según el expediente, al presentarse en el centro de salud, los agentes lo identificaron y determinaron que sus lesiones eran compatibles con el intercambio de disparos ocurrido en la joyería.

Asimismo, mediante la entrega voluntaria de Keyson Tejada, recuperaron prendas de vestir ensangrentadas que coincidían con las observadas en las imágenes de videovigilancia.

De acuerdo con las informaciones recabadas durante la investigación, Amancio Arias admitió su participación como conductor del vehículo utilizado en el hecho e identificó a Marte de Jesús como la persona que descendió de la yipeta y disparó contra el encargado de seguridad.

También señaló a César Edward Tejeda Carela (Pelo Fino) como la persona que habría suministrado las armas de fuego.

Situación legal

Tras estas diligencias, se formalizó la orden de arresto contra Shandde Moisés Amancio Arias, quien permanecía bajo custodia policial en el referido centro hospitalario.

Por su parte, Marte de Jesús y Tejeda Carela fueron arrestados el 9 de octubre de 2026 mediante una orden judicial emitida el día anterior por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación de los artículos 73, 74, 224, 225, párrafos 1, 4 y 5; 226, párrafos 2, 3, 4 y 5; y 373, párrafo tercero, de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas.