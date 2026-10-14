Tribunal declara inadmisible solicitud de extinción penal de Donald Guerrero por extemporáneo

El exdirector de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, junto a uno de sus abogados, Manuel Alejandro Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud de extinción de la acción penal del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz porque debió presentarse en la etapa de los incidentes y antes de iniciarse los debates del juicio, los cuales, según las juezas, ya iniciados no pueden interrumpirse.

El exfuncionario, acusado de presunta corrupción, podrá presentar nuevamente su solicitud "al momento de las conclusiones sobre el fondo" del juicio, oportunidad en la cual el tribunal examinará y decidirá sobre si el tiempo que lleva el proceso sin una sentencia ya se agotó.

"Así las cosas, la presente decisión, al no impedir que la extinción sea nuevamente planteada en la oportunidad procesal correspondiente ni privar a la parte de obtener una respuesta jurisdiccional sobre ella, no comporta afectación alguna a su derecho de defensa ni a las garantías del debido proceso", concluyó el tribunal en una resolución de fecha 8 de octubre de este año.

Las juezas Arlín Ventura Jiménez, presidenta, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez argumentan que "una vez precluida la fase incidental, esta no puede ser reabierta durante el desarrollo del debate (del juicio), sin perjuicio de que la extinción pueda ser nuevamente invocada al momento de las conclusiones sobre el fondo".

La fase del juicio se encuentra en la presentación de la acusación iniciada por el Ministerio Público luego de rechazarse la misma petición de extinción a otros acusados que la formularon.

Junto a Guerrero Ortiz también hizo la solicitud de extinción de la acción penal, el 23 de septiembre, Aldo Antonio Gerbasi Fernández.

El Tercer Tribunal Colegiado precisó a las defensas de los acusados que la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional "no impuso" a ese tribunal fijar audiencia y recibir de manera oral la solicitud de extinción.

"Lo que ha decidido es declarar inadmisible su recurso de apelación puesto que, la decisión que rechaza la solicitud de extinción de la acción penal no constituye una de las decisiones que le pone fin al proceso, y por vía de consecuencia la misma no es apelable, y más bien, lo que ha dicho la Corte es que la petición de extinción puede ser elevada por ante la jurisdicción del juicio", dijo el tribunal.

Guerrero Ortiz no había hecho la petición al Tercer Tribunal Colegiado porque tenía un recurso de apelación al rechazo de la magistrada que conoció la fase preliminar que se lo denegó.

Primeros imputados que hicieron la petición

Los primeros imputados que presentaron la solicitud de extinción de la acción penal, previo al inicio de los debates del juicio de fondo, fueron Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morillo Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista, Juan Tomás Polanco Céspedes y Agustín Mejía Ávila. A todos se les rechazó.

La audiencia de este miércoles se aplazó para el 21 de este mes de octubre.

Este proceso penal también incluye a los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

A los más de treinta imputados se les atribuye desviar, solo en el pago de terrenos declarados de utilidad pública, más de 19 mil millones de pesos.

Asimismo, se les señala de pago de sobornos para ser utilizados en la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana.

Según el órgano acusador, los imputados también implantaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.

Los abogados de Guerrero Ortiz son Eduardo A. Núñez Vásquez, Mario Eduardo Aguilera, María Del Pilar Zuleta, Manuel Alejandro Rodríguez, Conrad Pittaluga Vicioso y Katherine Almonte Fermín, quienes sometieron la instancia sobre la extinción de la acción penal.

Separan acusación de exsenador Calderón

La acusación contra el exsenador de Azua Rafael Calderón, quien tiene 83 años de edad, fue separada este miércoles del expediente que involucra a los más de treinta imputados, debido a que su situación de salud no ha mejorado luego de una cirugía por un accidente doméstico que sufrió.