Imponen un mes de prisión preventiva a hombre acusado de fraude eléctrico en La Romana

Imagen ilustrativa que muestra un hombre en prisión. ( SHUTERSHOOK )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana impuso un mes de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre acusado de cometer fraude eléctrico en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y del Estado dominicano.

El imputado, Miguel Maldonado, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-15) Cucama, en La Romana.

Detención y cargos

Según informó el órgano acusador mediante una nota de prensa, Maldonado fue detenido en flagrante delito la tarde del pasado 8 de octubre por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), adscritos a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), mientras realizaban labores de patrullaje en la calle 15 del sector Pica Piedra, en el municipio Villa Hermosa.

El Ministerio Público indicó que el imputado fue sorprendido en lo alto de una escalera de aluminio de aproximadamente 10 pies de largo, mientras presuntamente realizaba intervenciones directas y no autorizadas en las redes eléctricas de Edeeste.

Durante la requisa corporal, las autoridades le ocuparon una pinza de corte azul y negra, que llevaba en el bolsillo izquierdo del pantalón.

El Ministerio Público acusa a Maldonado de violar varios artículos Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07.