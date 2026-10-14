Piden 18 meses de prisión contra socio de empresa vinculada a envío de 203 paquetes de cocaína a PR

El arrestado y los paquetes de cocaína incautados en un remolque en la terminal Don Diego del puerto Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA DNCD )

El Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Bautista Castillo, socio de la empresa Fortibase Global, SRL, por su presunta vinculación con el intento de envío de 203 paquetes de cocaína hacia Puerto Rico, detectados durante una inspección en la terminal Don Diego del puerto en Santo Domingo.

De acuerdo con una nota de prensa del órgano acusador, también se solicitó que el proceso sea declarado complejo, debido a que las investigaciones involucran una presunta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas hacia Europa y Puerto Rico.

Según el Ministerio Público, la empresa Fortibase Global, SRL, estaría vinculada a una red que supuestamente se dedicaba al procesamiento, acopio, almacenamiento y transporte de sustancias controladas, utilizando distintos mecanismos de ocultamiento, entre ellos compartimientos acondicionados en los chasis de contenedores y el envío de drogas en estado líquido.

Cómo se detectó el cargamento

Las investigaciones, desarrolladas por el Ministerio Público en coordinación con organismos especializados de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se intensificaron a mediados de septiembre a partir de informaciones de inteligencia y datos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional.

El órgano persecutor explicó que el pasado 21 de septiembre las autoridades de Países Bajos decomisaron cocaína líquida en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, oculta en envases plásticos etiquetados como Malta La Negra.

La sustancia formaba parte de una carga transportada en un vuelo procedente de República Dominicana, lo que generó alertas sobre las exportaciones realizadas por Fortibase Global, SRL.

Como parte del seguimiento, las autoridades identificaron un embarque de muebles declarado por la empresa el 8 de octubre, con destino a Puerto Rico, en el contenedor PRRU4019524.

Ante las alertas emitidas, Bautista Castillo fue citado para presenciar la inspección de la carga en la terminal Don Diego del puerto de Santo Domingo.

Durante la revisión, realizada el 10 de octubre, los agentes detectaron modificaciones en la estructura metálica del remolque que transportaba el contenedor.

Tras varias horas de inspección, las autoridades encontraron 203 paquetes de cocaína ocultos en compartimientos acondicionados a ambos lados de la estructura, con un peso total de 208.21 kilogramos, según los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Documentos y evidencias ocupadas

El Ministerio Público informó que durante las actuaciones fueron ocupados al imputado dinero en efectivo, teléfonos celulares y una llave de vehículo.

Asimismo, en una yipeta vinculada al caso, las autoridades encontraron documentos aduanales, comerciales y societarios relacionados con Fortibase Global, SRL.

Según la acusación preliminar, Bautista Castillo tenía dominio y control sobre la carga incautada y los documentos correspondientes a las gestiones aduanales de la empresa.

Tras el hallazgo, agentes de la DNCD procedieron a su arresto, luego de informarle sus derechos constitucionales.

El órgano persecutor atribuyó provisionalmente al imputado violaciones de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Audiencia será mañana jueves

El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, reprogramó para este jueves 15 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción.

En esa audiencia también deberá conocerse la petición del Ministerio Público para que el proceso sea declarado complejo.