MP pide prisión para acusado de estafa con celular vinculada a muerte de Enmanuel Contreras

Captura de video del momento en que es arrestado Yoan Manuel Jiménez Medina, luego de entregarse a las autoridades en Neiba. ( VIDEO CEDIDO A DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público solicitó este miércoles prisión preventiva para Yoan Manuel Jiménez Medina, acusado de cometer estafa mediante la venta de un teléfono celular, que desencadenó una agresión a golpes que provocó la muerte del joven Enmanuel Contreras Medina.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional contra Jiménez Medina, alias Ángel, quien presuntamente engañó a la víctima para que le transfiriera 15,000 pesos por un iPhone 15 Pro Max que no le pertenecía.

Jiménez Medina se encontraba prófugo hasta el pasado lunes 12 de octubre, cuando se entregó a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este jueves 15 de octubre la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción, informó el Ministerio Público en nota de prensa.

Cómo ocurrió la estafa

Según el expediente acusatorio, a principios de julio, Lenin Jhericop Núñez de León publicó en Facebook Marketplace un anuncio para vender un iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, por RD$35,000.

Jiménez Medina habría contactado al vendedor y, posteriormente, ofrecido el mismo dispositivo a Contreras Medina por 15,000 pesos, haciéndose pasar por su legítimo propietario.

La investigación establece que la víctima realizó una transferencia bancaria por el monto acordado, bajo la creencia de que estaba comprando el teléfono a su verdadero dueño.

Tras recibir el dinero, el imputado contactó a Núñez de León y le informó que Contreras Medina acudiría a recoger el celular y le entregaría el pago personalmente.

De esta manera, según el Ministerio Público, Jiménez Medina habría provocado que ambas personas se encontraran sin conocer las condiciones reales de la negociación.

El encuentro que terminó en la muerte de Enmanuel

El expediente señala que el 1 de julio, Núñez de León y Contreras Medina acordaron reunirse en el estadio de béisbol La Javilla, ubicado en Los Praditos, en el Distrito Nacional, donde el joven acudió convencido de que ya había pagado por el dispositivo.

Sin embargo, al momento de la entrega, Núñez de León le reclamó el dinero correspondiente a la venta del celular, lo que generó una situación que terminó en una agresión física.

De acuerdo con la investigación, Contreras Medina salió corriendo y Núñez de León lo persiguió con un bate mientras gritaba que era un ladrón.

Al alcanzarlo, presuntamente lo golpeó en la espalda y la cabeza, provocándole heridas de gravedad. Posteriormente, logró quitarle el teléfono celular.

La víctima fue trasladada al hospital Ney Arias Lora, donde permaneció en estado de coma y recibió atenciones en una unidad de cuidados intensivos.

Contreras Medina falleció el 9 de septiembre, más de dos meses después de la agresión, a consecuencia de los golpes recibidos.

Otro imputado cumple prisión preventiva

Por este mismo caso, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva a Lenin Jhericop Núñez de León, imputado de homicidio voluntario.

Núñez de León cumple la medida desde el 16 de septiembre en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

En tanto, el Ministerio Público atribuye a Jiménez Medina violaciones al artículo 405 del Código Penal dominicano, que sanciona la estafa, y al artículo 12 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo al atentado contra la vida de la persona.

La solicitud de prisión preventiva contra este último será conocida este jueves por el tribunal competente.