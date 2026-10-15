El imputado por la estafa que derivó en la muerte del joven Enmanuel Contreras Medina, ocurrida durante la venta de un celular iPhone, afirmó en la audiencia de este jueves que no recuerda su domicilio.

Según José Amado Bidó, abogado de la familia de la víctima, Yohan Manuel Jiménez Medina sostuvo que reside en varios lugares y que actualmente no recuerda cuál es su domicilio.

Bidó agregó que la defensa del imputado solicitó el aplazamiento de la audiencia de medida de coerción para presentar pruebas de arraigo que garanticen al juez que comparecerá al proceso judicial y evitar que sea enviado a prisión, como solicita el Ministerio Público.

Al acoger la petición, el juez Rigoberto Sena aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Yohan Manuel Jiménez Medina y reprogramó la audiencia para el próximo lunes 19 de octubre.

Al imputado se le acusa de cometer una estafa mediante la venta de un teléfono celular, que desencadenó una agresión con un bate contra Enmanuel Contreras Medina el 1 de julio y provocó su fallecimiento dos meses después.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-10012-pm-957d0cc4.jpeg Rosa Elena Contreras, hermana de Enmanuel Contreras, junto a sus abogados José Amado Bidó y Martín Rubiera. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Según la solicitud de medida de coerción, Yohan Manuel Jiménez Medina, alias Ángel, presuntamente engañó a la víctima para que le transfiriera 15,000 pesos por un iPhone 15 Pro Max que no le pertenecía.

Jiménez Medina permaneció prófugo hasta el pasado lunes 12 de octubre, cuando se entregó a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco.

Por la muerte de Enmanuel Contreras, Lenin Jhericop Núñez de León, acusado de golpear a la víctima con un bate cuando acudió a retirar el teléfono, guarda prisión preventiva.

La venta del celular

El iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, fue anunciado en Facebook Marketplace por RD$35,000.

Yohan Jiménez Medina habría contactado al vendedor y, posteriormente, ofrecido el mismo dispositivo a Enmanuel Contreras por 15,000 pesos, haciéndose pasar por su legítimo propietario.

Según la investigación preliminar, la víctima realizó una transferencia bancaria por los 15,000 pesos acordados, bajo la creencia de que estaba comprando el teléfono a su verdadero dueño.

Tras recibir el dinero, el imputado contactó a Núñez de León y le informó que Contreras Medina acudiría a recoger el celular y le entregaría el pago personalmente.

De esta manera, según el Ministerio Público, Jiménez Medina habría provocado que ambas personas se encontraran sin conocer las condiciones reales de la negociación.

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