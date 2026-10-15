Conocen hoy coerción contra vinculado en muerte de Enmanuel Contrera

El Ministerio Público solicita que se imponga prisión preventiva al imputado por la muerte de Contrera. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE INSTAGRAM @CHARYFREZA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este jueves 15 de octubre la solicitud de medida de coerción contra Yohan Manuel Jiménez Medina, alias Ángel, acusado de participar en una presunta estafa relacionada con la venta de un teléfono celular que desencadenó los hechos en los que murió Enmanuel Contrera Medina.

El Ministerio Público solicita que se imponga prisión preventiva al imputado, al considerar que no ofrece suficientes garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial y que existe peligro de fuga.

En la instancia depositada el miércoles 14 de octubre, las fiscales Samanta Maldonado Pérez y Yesenia Hernández sostienen que Jiménez Medina tenía conocimiento de la actividad ilícita que presuntamente realizaba y de que esta se encuentra sancionada por la legislación dominicana.

El órgano acusador le atribuye violaciones al artículo 405 del Código Penal dominicano, relativo a la estafa, y al artículo 12 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La solicitud de prisión preventiva se produce tres días después de que Jiménez Medina se entregara voluntariamente a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco, acompañado de sus abogados.

En aquella ocasión, el joven negó tener vinculación con los hechos y aseguró que desconocía tanto a la víctima como a Lenin Jhericop Núñez de León, acusado de propinarle los golpes que le provocaron la muerte.

"Yo soy inocente, yo no tengo que ver con nada de eso, yo ni siquiera conozco a esa gente", declaró ante los medios de comunicación.

Las pruebas del Ministerio Público

Según el expediente, Jiménez Medina habría aprovechado un anuncio publicado en Facebook Marketplace por Núñez de León, quien ofrecía un iPhone 15 Pro Max de 256 GB por RD$35,000.

La Fiscalía sostiene que el imputado contactó al propietario del dispositivo y posteriormente lo ofreció a Enmanuel Contrera Medina por RD$15,000, haciéndose pasar por el legítimo vendedor.

La víctima realizó una transferencia bancaria por ese monto a una cuenta que, según la acusación, pertenece a Jiménez Medina.

Entre las evidencias presentadas por el Ministerio Público figura una captura de la transacción bancaria realizada el 1 de julio de 2026, además de conversaciones de WhatsApp, audios y videos relacionados con las negociaciones.

Durante su entrega, la defensa del imputado cuestionó la titularidad de la cuenta que recibió el dinero y solicitó profundizar las investigaciones sobre los movimientos bancarios.

Cómo ocurrió la agresión mortal

La investigación establece que, después de recibir el dinero, Jiménez Medina informó al propietario del celular que otra persona acudiría a retirarlo y le entregaría el pago personalmente.

Sin embargo, Contrera Medina entendía que ya había completado la compra mediante la transferencia bancaria.

Ambos se encontraron en el estadio de béisbol La Javilla, en Los Praditos, donde se produjo una discusión cuando Núñez de León reclamó el dinero.

Según el Ministerio Público, Núñez de León persiguió a Contrera Medina con un bate y lo golpeó en la espalda y la cabeza, ocasionándole lesiones graves.

El joven permaneció hospitalizado hasta fallecer el 9 de septiembre de 2026.

Por estos hechos, Núñez de León recibió tres meses de prisión preventiva, acusado de homicidio voluntario.

En el caso de Jiménez Medina, la imputación presentada para el conocimiento de la medida de coerción se limita a los delitos de estafa y violación de la legislación sobre crímenes de alta tecnología.

Durante la audiencia de este jueves, el tribunal deberá determinar si acoge la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público o impone una medida menos restrictiva, tomando en consideración los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.

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