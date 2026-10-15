El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, presentó este jueves los avances alcanzados en el sistema de justicia dominicano tras los siete años de gestión que concluye en los próximos días.

Durante una ceremonia de juramentación de Abogados dedicada a honrar al legado del doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, Molina destacó la transformación operativa del sistema judicial, enfocado en combatir la mora judicial, ampliar el acceso a la justicia e impulsar la transformación digital.

Sobre Pellerano Gómez, Molina definió a este jurista como una de las figuras más sobresalientes del pensamiento jurídico nacional, precursor del amparo y referente en la renovación del derecho constitucional dominicano.

Los "hitos" de su administración

En cuanto a los avances en la administración de justicia en los últimos siete años, el presidente de la SCJ mencionó que esa alta corte resolvió más de 63,000 recursos de casación, y que el tiempo promedio de tramitación de estos recursos se redujo de dos años a tan solo 27 días.

Asimismo, informó que, al cierre de 2025, el 87 % de los tribunales del país operaban libre de mora judicial.

Otros de los aspectos importantes destacados en su discurso es la transformación Digital y Acceso logrado con la implementación de la Ley de Uso de Medios Digitales y la plataforma Justicia.gob.do.

Mencionó, asimismo, que se habilitó el expediente electrónico, las audiencias virtuales y la firma digital, facilitando el acceso a los procesos judiciales sin necesidad de desplazamientos físicos.

En lo referente al Registro Inmobiliario explicó que la integración de la gestión registral y catastral, junto con el despliegue de la Oficina Virtual y las Alertas Registrales, permitió reducir el tiempo promedio de respuesta de 25 a 11 días entre 2019 y 2025.

Ciudad Judicial SDE y seis centros de entrevistas

Un aspecto también destacado por Molina fue la habilitación de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y la creación de seis nuevos centros de entrevista forense para evitar la revictimización de personas en condición de vulnerabilidad.

Explicó igualmente que desde 2024, el 99 % de los integrantes de la carrera judicial recibe capacitación continua a través de la Escuela Nacional de la Judicatura.

"Dejamos una agenda que mira hacia 2034: Justicia del Futuro, construido con amplia participación social, junto a los planes Registro del Futuro y Personas para una Justicia confiable, trazan un horizonte compartido de servicio, formación y mejora institucional continua", destacó el presidente del Consejo del Poder Judicial.

Aseveró que "son compromisos que permiten orientar el trabajo, evaluar sus resultados y corregir el rumbo y que su continuidad exige preservar lo que funciona, completar lo pendiente y tener la apertura necesaria para seguir aprendiendo", afirmó el juez presidente de la SCJ.

Además, precisó que el Poder Judicial alcanzó la máxima puntuación en el Índice de Transparencia Gubernamental y un incremento significativo en la confianza ciudadana, reflejado en mediciones de Latinobarómetro.

Al dirigirse a las y los juramentados, los exhortó a ejercer la abogacía con ética, empatía y compromiso social y con la certeza de que cada derecho defendido con honestidad fortalece la República.

Expectativas sobre quién le sucederá

La pasada semana, el Consejo Nacional de la Magistratura concluyó las entrevistas de más de 80 postulantes a la Suprema Corte de Justicia, de los que se escogerían seis, uno de ellos para presidir ese tribunal.

Al concluir el proceso, el CNM anunció que se reunirá próximamente para evaluar los resultados para escoger a quienes ocuparán los puestos vacantes.

Henry Molina y otros tres jueces optaron por no evaluarse para un segundo periodo.

955 nuevos abogados En la XXXIX juramentación de abogados prestaron juramento un total de 955 profesionales del derecho, de estos 560 son mujeres y 395 son hombres, a los que exhortó ejercer el derecho con vocación de servicio a la justicia y como un deber.