Fiscalía presenta transferencia a nombre del acusado que negó vinculación en caso Emmanuel Contreras

El joven Yohan Manuel Jiménez Medina quien es señalado por el Ministerio Público en el caso de la muerte de Enmanuel Contreras. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra Yohan Manuel Jiménez Medina, alias Ángel, contiene un comprobante bancario que identifica al imputado como destinatario de los RD$15,000 transferidos por Emmanuel Contreras Medina para comprar el teléfono celular que dio origen al conflicto en el que fue golpeado mortalmente en Los Praditos, del Distrito Nacional.

El documento, al que tuvo acceso Diario Libre, permite contrastar la acusación de la Fiscalía con las declaraciones ofrecidas por Jiménez Medina y sus abogados el pasado lunes 12 de octubre, cuando se entregó voluntariamente a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco.

Durante aquella comparecencia, el joven negó conocer tanto a Contrera Medina como a Lenin Jhericop Núñez de León, acusado de propinar los golpes con un bate que ocasionaron la muerte de la víctima.

"Yo soy inocente, yo no tengo que ver con nada de eso, yo ni siquiera conozco a esa gente", expresó ante los periodistas.

Su abogado, Manuel Alexander Sena del Valle, cuestionó que se le atribuyera una transferencia de RD$15,000 a una cuenta terminada en 5848, alegando que la única cuenta bancaria de su defendido termina en 2584.

Sin embargo, entre las pruebas depositadas por el Ministerio Público figura una captura de pantalla de una transferencia realizada desde una cuenta de Enmanuel Contrera Medina hacia otra identificada con el nombre de Yohan Manuel Jiménez Medina.

El comprobante registra una operación efectuada el 1 de julio de 2026, a las 10:37 de la mañana, por RD$15,000, y señala como destino una cuenta del Banco de Reservas terminada en 5848.

Aunque el documento coincide con la identificación del destinatario que sostiene la Fiscalía, no resuelve por sí solo el cuestionamiento de la defensa sobre la titularidad bancaria. Para esclarecer esa diferencia resulta necesario verificar con la entidad financiera la propiedad de la cuenta y determinar si el imputado dispone de otros productos bancarios.

La versión del Ministerio Público

Según la solicitud de coerción, Jiménez Medina habría aprovechado una publicación de Facebook Marketplace en la que Lenin Jhericop Núñez de León ofrecía un iPhone 15 Pro Max de 256 GB por RD$35,000.

La Fiscalía sostiene que el imputado contactó al propietario del dispositivo aparentando interés en comprarlo y, posteriormente, se presentó ante Enmanuel Contrera Medina como vendedor del mismo teléfono, pero por RD$15,000.

De acuerdo con la investigación, la víctima aceptó la oferta y realizó la transferencia bancaria a la cuenta atribuida a Jiménez Medina, convencida de que había completado el pago por el aparato.

Posteriormente, según el expediente, Jiménez Medina comunicó a Núñez de León que otra persona recogería el dispositivo en su nombre y que le entregaría el dinero personalmente.

Esta supuesta maniobra habría provocado que ambos jóvenes acudieran al encuentro con expectativas distintas: Contrera Medina entendía que ya había pagado el celular, mientras Núñez de León esperaba recibir el dinero.

La reunión se produjo en el estadio de béisbol La Javilla, en Los Praditos, el 1 de julio.

El Ministerio Público establece que Núñez de León entregó el teléfono a Contrera Medina, quien lo guardó y comenzó a retirarse. Cuando el vendedor le reclamó el dinero, la víctima salió corriendo.

Según el relato de los fiscales, Núñez de León lo persiguió con un bate mientras gritaba que era un ladrón. Al alcanzarlo, lo golpeó en la espalda y la cabeza, provocando que cayera gravemente herido sobre el pavimento.

Contrera Medina fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde permaneció hospitalizado hasta fallecer el 9 de septiembre.

Conversaciones y audios figuran entre las pruebas

Además de la transferencia bancaria, la Fiscalía incorporó a su solicitud otros elementos con los que pretende demostrar la participación de Jiménez Medina en la negociación.

Entre ellos se encuentran 19 imágenes de conversaciones de WhatsApp relacionadas con la compraventa del dispositivo, así como una memoria USB que contiene videos y audios de intercambios entre Núñez de León y un contacto identificado como Ángel.

El dispositivo fue entregado a las autoridades el 27 de agosto por Martha de León, madre de Núñez de León.

Estas evidencias forman parte de los elementos que el Ministerio Público someterá a la valoración judicial para sustentar su versión de los hechos.

Fiscalía solicita prisión preventiva pese a entrega voluntaria

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva contra Jiménez Medina, a quien atribuye violaciones al artículo 405 del Código Penal dominicano, relativo a la estafa, y al artículo 12 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En la solicitud, fechada el 14 de octubre, el Ministerio Público sostiene que el imputado no cuenta con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga y garantizar su comparecencia a los actos del procedimiento.

La defensa, por su parte, ha destacado que Jiménez Medina se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado lunes, acompañado de sus abogados, para responder a las acusaciones.

La imputación presentada contra él se refiere a la presunta estafa y a la infracción de la legislación sobre delitos de alta tecnología, no a la ejecución material del homicidio.

Por la agresión mortal guarda prisión preventiva Lenin Jhericop Núñez de León, quien enfrenta una imputación por homicidio voluntario y cuya defensa recurrió la medida de coerción.

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva contra Jiménez Medina fue fijada para este jueves 15 de octubre.