Tres hombres a la cárcel de Najayo por intento de asalto a joyería en Villa Juana

El tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra los imputados. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, impuso tres meses de prisión preventiva a tres hombres imputados por el intento de asalto a una joyería del sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, ocurrido la semana pasada.

Los enviados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, son Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela (Pelo Fino) y Ángel Marte de Jesús (Deivi o Escudero), quienes, de acuerdo con la investigación preliminar, actuaron en perjuicio de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento, y Carlos Miguel Martínez Calderón, encargado de seguridad, quien resultó herido.

El Ministerio Público investiga a un cuarto hombre que, pese a haberse entregado, no ha sido sometido a la justicia debido a que las evidencias recopiladas hasta el momento no lo vinculan con el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-10024-pm-5b2dca95.jpeg Imputado durante su salida del tribunal. (DARE COLLADO)

Seguridad enfrentó a los asaltantes

Según el Ministerio Público, el encargado de seguridad, Carlos Miguel Martínez Calderón, repelió la agresión con su arma de fuego y obligó a los imputados a huir del lugar sin lograr sustraer ningún bien.

El hecho ocurrió el pasado 7 de octubre, a las 2:55 de la tarde, mientras las víctimas se encontraban dentro del establecimiento.

Presuntamente, los imputados Shandde Moisés Amancio Arias y Ángel Marte de Jesús (Deivi o Escudero) llegaron a la joyería a bordo de una yipeta negra, sin placa visible, que había sido alquilada previamente.

Del vehículo descendió Marte de Jesús, quien supuestamente portaba un arma de fuego con la que apuntó y realizó varios disparos hacia el interior del establecimiento.

Al percatarse de la agresión, el encargado de seguridad, Martínez Calderón, intentó levantarse, momento en el que Marte de Jesús le realizó dos disparos.

Cuando intentó disparar nuevamente, el arma se encasquilló. Tras manipularla, realizó otro disparo que impactó al encargado de seguridad y provocó que se desplomara boca abajo en el suelo.

Posteriormente, de acuerdo con el órgano acusador, Amancio Arias y Marte de Jesús intentaron ingresar al establecimiento. Sin embargo, Martínez Calderón, aún en el suelo, logró girarse y repeler la agresión con su arma de fuego, lo que obligó a los imputados a retroceder y huir en la yipeta sin lograr sustraer bienes.

El abogado Danilo Lapaix, representante de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento, dijo que el juez valoró el daño causado a la sociedad y a las víctimas para imponer la prisión preventiva.

Agregó que De León Polanco declaró ante el juez que temió por su vida y expresó su preocupación ante la posibilidad de que haya más personas involucradas en el fallido asalto, debido a la violencia con la que se produjo.

"Nos sentimos afectados"

Aderly Fischerarlt de León Polanco sostuvo que su negocio está ubicado cerca de numerosas viviendas y en una zona por la que transitan niños que se dirigen a la escuela, por lo que el incidente lo ha afectado tanto a él como a toda la comunidad.

Expresó que nunca habían vivido una situación de tanta violencia.