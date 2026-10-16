Aplazan para el domingo medida de coerción contra psiquiatra Ylsa Quero

La doctora Ylsa Quero enfrenta acusaciones por internamientos involuntarios de pacientes en psiquiátricos. ( DIARIO LIBRE / LUIS SILVA )

La audiencia para conocer la medida de coerción contra la doctora Ylsa Quero, acusada de someter presuntamente a pacientes a internamientos involuntarios en centros psiquiátricos, fue aplazada para este domingo a las 9:00 de la mañana.

La información fue ofrecida por el abogado Radhamés Santana, integrante de la defensa, quien explicó que el aplazamiento se produjo a solicitud de la parte querellante, sin oposición del Ministerio Público.

La psiquiatra fue apresada el pasado miércoles mientras se encontraba en su consultorio, tras una denuncia presentada por Juan Francisco López Yapor, quien asegura que fue internado contra su voluntad en el centro psiquiátrico Renova.

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Reacción de los profesionales de la salud

El caso ha generado preocupación entre profesionales de la salud mental, entre ellos el doctor Luis Ortega, encargado de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Docente Universitario Doctor Darío Contreras, quien calificó de "lamentable" la situación de su colega y consideró que su actuación estuvo relacionada con el cumplimiento de sus funciones profesionales.

Ortega advirtió que el proceso podría generar incertidumbre entre los especialistas al momento de decidir el ingreso involuntario de pacientes que requieran atención psiquiátrica.

Por ello, insistió en la necesidad de establecer protocolos claros que brinden seguridad jurídica a los profesionales de la salud mental.

Apoyo a la doctora

Durante la audiencia para conocer la medida de coerción, celebrada este viernes en el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este, varios profesionales de la salud mental acudieron a la Ciudad Judicial de esa demarcación para expresar su apoyo a la psiquiatra y exigir su liberación.

La doctora Ylsa Quero permanecerá detenida en la cárcel preventiva de San Luis hasta que el tribunal disponga lo contrario.