Luis Henry Molina: "Mi paso por la justicia culmina aquí"

En un discurso de despedida, el presidente de la SCJ destacó que durante su gestión se superaron "atrasos históricos" en la justicia, la que, dijo, cuenta con mayor transparencia y eficiencia. ( IMAGEN DE LA CAPTURA DE UN VIDEO DEL DISCURSO DE HENRY MOLINA FACILITADO POR EL PODER JUDICIAL )

Durante la juramentación de 955 abogados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, ofreció su discurso de despedida ayer jueves, destacando los avances logrados en sus siete años de gestión.

Afirmó que entrega "una justicia que ha avanzado en independencia, transparencia y eficiencia", provista de mejores herramientas que la hacen más accesible al ciudadano y que logra superar "atrasos históricos"

"Hace siete años asumí esta responsabilidad, convencido de que la justicia debía ser la voz de los que no tienen voz, el poder de los más débiles y la esperanza de los más vulnerables", aseguró Molina durante su alocución.

En cuanto a su futuro en el ejercicio del derecho aclaró: "Mi paso por la justicia culmina aquí". Adelantó que seguirá sirviendo al país, desde las responsabilidades que le corresponda asumir, "siempre con la visión de contribuir a una sociedad más justa y próspera".

En los próximos días, no se ha fijado la fecha exacta, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá para evaluar los resultados de las entrevistas realizadas a los que aspiran a ocupar los seis puestos vacantes en la SCJ, entre ellos la presidencia de esa alta corte.

Molina y otros tres jueces optaron por no evaluarse para un próximo período.

Los tres compromisos que asumió

El presidente de la SCJ aseveró que su convicción de que la justicia tenía que ser la voz de los que no la tienen se tradujo en tres compromisos, que fueron enfrentar la mora judicial, ampliar el acceso y llevar la justicia a la era digital.

En ese sentido, mencionó que esa alta corte resolvió más de 63,000 recursos de casación, y que el tiempo promedio de tramitación de estos recursos se redujo de dos años a tan solo 27 días.

Asimismo, informó que, al cierre de 2025, el 87 % de los tribunales del país operaba libre de mora judicial.

La transformación digital y el acceso a través de los dispositivos electrónicos, recordó que fue posible con la implementación de la Ley de Uso de Medios Digitales, número 339-22, y la plataforma Justicia.gob.do.

Con la ley se habilitó el expediente electrónico, las audiencias virtuales y la firma digital, facilitando el acceso a los procesos judiciales sin necesidad de desplazamientos físicos.

En lo referente al Registro Inmobiliario, explicó que la integración de la gestión registral y catastral, junto con el despliegue de la Oficina Virtual y las Alertas Registrales, permitió reducir el tiempo promedio de respuesta de 25 a 11 días entre 2019 y 2025, y ofrecen protección contra fraudes.

Ciudad Judicial SDE y seis centros de entrevistas

Un aspecto también destacado por Molina fue la habilitación de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y la creación de seis nuevos centros de entrevista forense para evitar la revictimización de personas en condición de vulnerabilidad.

"Dejamos una agenda que mira hacia 2034: Justicia del Futuro, construido con amplia participación social, junto a los planes Registro del Futuro y Personas para una Justicia confiable, trazan un horizonte compartido de servicio, formación y mejora institucional continua" Luis Henry Molina Presidente de la SCJ “

Además, precisó que el Poder Judicial alcanzó la máxima puntuación en el Índice de Transparencia Gubernamental y un incremento significativo en la confianza ciudadana, reflejado en mediciones de Latinobarómetro.

"Entre 2019 y 2026 el país avanzó veinte posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project y mejoró la confianza ciudadana en la justicia. A su vez, los indicadores de la OCDE sitúan al Poder Judicial, con un desempeño similar al de sus países miembros en materia de normas y prácticas de integridad", subrayó.

Juramentación en homenaje al doctor Pellerano Gómez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-93639-am-3c8d433c.jpeg Los nuevos profesionales del derecho que se juramentaron este jueves 15 de octubre de 2026. (IMAGEN CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL)

En la XXXIX juramentación de abogados prestaron juramento 955 profesionales del derecho, de los que 560 son mujeres y 395 hombres.

En esta audiencia se rindió homenaje al fallecido jurista Juan Manuel Pellerano Gómez, al que Molina definió como una de las figuras más sobresalientes del pensamiento jurídico nacional, precursor del amparo y referente en la renovación del derecho constitucional dominicano.

A los nuevos profesionales del derecho los exhortó a "defender con firmeza, actuar con lealtad y evitar que el proceso se convierta en una forma de prolongar el sufrimiento".

Los llamó también a escuchar a quienes representen y a explicarles con claridad.

"Recuerden que para ustedes habrá muchos casos; para quien les confía el suyo, puede estar en juego lo más importante de su vida", concluyó el presidente de la SCJ.