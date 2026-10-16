Comisión de Género del Poder Judicial respalda Ley Mirabal y pide su aprobación

La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial. ( CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL. )

La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial respaldó el anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, y llamó a impulsar su aprobación en el Congreso Nacional.

La iniciativa fue presentada por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, que preside la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y sanción de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico para enfrentar esta problemática y consideró conveniente la aprobación de la propuesta.

De su lado, la coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, jueza Nancy Salcedo Fernández, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género y los feminicidios en el país, al considerar necesario un instrumento legal que permita ofrecer respuestas más efectivas e integrales.

Nuevas figuras delictivas

Salcedo Fernández resaltó que el proyecto contempla nuevas figuras delictivas, como la violencia vicaria, que ocurre cuando un agresor utiliza a los hijos u otras personas cercanas a una mujer para causarle daño, incluso mediante acciones como el rapto o el asesinato.

En tanto, la jueza Vanessa Acosta, subcoordinadora de la comisión, planteó la necesidad de modernizar la legislación vigente y expresó su disposición de acompañar al Ministerio de la Mujer en la promoción y socialización de la propuesta.

Acosta también destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre las instituciones estatales para garantizar una respuesta oportuna y efectiva que contribuya a proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

La magistrada Miguelina Ureña propuso, además, establecer alianzas interinstitucionales para ampliar el conocimiento sobre el contenido y alcance de la iniciativa, especialmente entre los actores del sistema de justicia y los profesionales vinculados con la prevención y atención de estos casos.

En ese sentido, planteó organizar seminarios, talleres y jornadas de formación entre la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer.

La Comisión considera que la articulación entre las instituciones del Estado es fundamental para fortalecer la prevención, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia, así como las capacidades institucionales para enfrentar las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.