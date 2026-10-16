República Dominicana e Italia fortalecen cooperación en ciencia, seguridad y desarrollo agrícola

El presidente Luis Abinader junto al secretario general del Instituto Italo-Latino Americano (IILA), Giorgio Silli. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA RD )

El monitoreo del sargazo mediante tecnología espacial, la agricultura sostenible en las zonas fronterizas y la justicia juvenil restaurativa figuran entre las iniciativas de cooperación que desarrollan la República Dominicana e Italia, según destacó este viernes el secretario general del Instituto Italo-Latino Americano (IILA), Giorgio Silli.

Durante un encuentro con el presidente Luis Abinader en Italia, Silli resaltó la colaboración entre ambos países en áreas como seguridad, ciencia y tecnología, emprendimiento femenino y protección del patrimonio cultural.

Entre los proyectos mencionó las iniciativas de cooperación científica con la Agencia Espacial Italiana, dirigidas a desarrollar capacidades de observación de la Tierra que puedan aplicarse al monitoreo del sargazo.

También destacó los proyectos orientados a promover prácticas agrícolas más sostenibles en las zonas fronterizas de la República Dominicana y fortalecer la formación empresarial de las mujeres.

En materia judicial, el secretario general del IILA resaltó la aprobación de un modelo regional de justicia juvenil restaurativa, durante un encuentro celebrado en Santo Domingo en junio pasado, con el respaldo de la cooperación italiana y la participación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Silli valoró, además, el Foro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado el pasado 14 de octubre en Villa Madama, como una oportunidad para ampliar las inversiones, el intercambio comercial y la colaboración entre instituciones y empresas de ambos países.

El funcionario destacó la participación dominicana en las iniciativas de cooperación regional y valoró la disposición de Abinader de continuar fortaleciendo los vínculos con Italia mediante proyectos conjuntos en áreas estratégicas para el desarrollo.

Asimismo, recordó su visita a la República Dominicana el pasado 25 de junio, cuando sostuvo encuentros institucionales para evaluar los avances de la cooperación e identificar nuevas oportunidades de colaboración.

Abinader plantea ampliar cooperación tecnológica y cultural

Durante el encuentro con representantes del IILA y embajadores de los países miembros, el presidente Luis Abinader manifestó el interés del Gobierno dominicano de continuar ampliando la cooperación con Italia, especialmente en los ámbitos tecnológico y cultural.

El mandatario señaló que las relaciones entre ambos países representan una oportunidad para que la República Dominicana aproveche los avances tecnológicos de Italia en distintos sectores, así como su riqueza histórica y cultural, mediante iniciativas que contribuyan al desarrollo nacional.

En ese contexto, expresó la disposición de su administración de avanzar en proyectos de cooperación cultural, incluidas iniciativas de infraestructura que permitan ampliar la presencia de la cultura italiana en territorio dominicano.

Abinader también destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de intercambio entre los países latinoamericanos para compartir conocimientos, conocer experiencias exitosas y desarrollar soluciones conjuntas ante desafíos comunes.

El jefe de Estado valoró el papel del IILA como espacio de cooperación entre Italia y América Latina y destacó su funcionamiento democrático, en el que los países miembros participan en condiciones de igualdad, independientemente de sus diferencias políticas e ideológicas.

Asimismo, reiteró el compromiso de la República Dominicana de respaldar las iniciativas del organismo y contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre Italia y los países latinoamericanos.

"República Dominicana es un país amigo de todos", expresó el mandatario, al reafirmar la disposición de su Gobierno de mantener relaciones de amistad y cooperación con otras naciones.

Participación dominicana en el IILA

El Instituto Italo-Latino Americano está integrado por Italia y 20 países de América Latina y el Caribe, entre ellos la República Dominicana, y promueve la cooperación en áreas como cultura, economía, ciencia y tecnología.

Para el período 2026-2028, el Consejo de Delegados eligió como presidente al embajador de Ecuador en Italia, Esteban Moscoso Bohman, y como vicepresidentes a la embajadora de Guatemala en Italia, Olga María Pérez Tuna, y al embajador dominicano Rafael Antonio Lantigua Ciriaco.

La estructura directiva también está integrada por el secretario general, Giorgio Silli, y el director ejecutivo, Gianandrea Rossi, junto con las secretarías Cultural, Socioeconómica y Técnico-Científica.

Durante su visita a la institución, Abinader develó una placa conmemorativa y firmó el libro de honor en el Salón del Consejo. También recibió una medalla con la imagen de Amintore Fanfani, fundador del IILA, como reconocimiento a su visita.

El encuentro forma parte de la agenda de trabajo del presidente dominicano en Italia, orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar las oportunidades de cooperación.