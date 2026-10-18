Procuradora advierte sobre penas por conducir bajo los efectos del alcohol y causar muerte

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que conducir bajo los efectos del alcohol y provocar la muerte de una persona puede conllevar hasta 20 años de prisión, al explicar las consecuencias penales de distintas conductas contempladas en el nuevo Código Penal dominicano.

"Si usted toma alcohol, no conduzca", expresó Reynoso durante la conferencia Anatomía de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria, celebrada el viernes 16 de octubre en la Biblioteca Municipal de Tamboril, como parte de las actividades de las Fiestas Patronales San Rafael 2026.

La magistrada cuestionó la creencia de algunos conductores de que manejan mejor después de consumir bebidas alcohólicas y señaló que las consecuencias legales dependen de las circunstancias del hecho y de sus resultados.

"No es que yo no crea en usted, es que la ley va a ver el resultado", manifestó al referirse a quienes aseguran que pueden conducir correctamente después de beber.

Reynoso también advirtió sobre las consecuencias de disparar armas de fuego al aire y explicó que, si una persona resulta herida o muerta, el hecho puede ser calificado como homicidio con dolo eventual, conforme a las circunstancias y las disposiciones legales aplicables.

"Si usted se puso a tirar disparos al aire y alguien murió o resultó herido, eso ya no es un homicidio involuntario", sostuvo durante su exposición.

La procuradora indicó que el nuevo Código Penal actualiza una legislación que databa de 1884 e incorpora nuevas figuras delictivas, mientras establece penas máximas de hasta 60 años de prisión para los casos previstos en la normativa.

Difamación, acoso e inducción al suicidio

La funcionaria también llamó la atención sobre las publicaciones difamatorias en redes sociales y advirtió que las cuentas falsas no garantizan el anonimato de quienes utilizan medios electrónicos para atacar la reputación de otras personas.

"Si usted no tiene evidencia contra una persona, no ande diciendo que esa persona es un ladrón", expresó Reynoso al referirse a las acusaciones difundidas sin pruebas.

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Explicó que las actividades realizadas mediante dispositivos electrónicos pueden dejar rastros digitales que contribuyan a identificar a sus autores.

La magistrada señaló que el nuevo Código Penal contempla disposiciones relacionadas con el bullying y el ciberbullying, conductas que pueden afectar la integridad emocional de niños, adolescentes y adultos.

También se refirió a la inducción al suicidio y a las consecuencias penales que pueden derivarse de actuaciones que contribuyan a que otra persona se quite la vida.

"Si por sus actuaciones alguien decidió quitarse la vida, es un delito", afirmó durante la conferencia.

Llama a cumplir los deberes ciudadanos

Reynoso sostuvo que el ejercicio de los derechos ciudadanos debe ir acompañado del cumplimiento de las normas que regulan la convivencia social.

"Los derechos tienen una cara reversa: deberes", manifestó al llamar a la población a respetar las leyes, las normas de tránsito y los derechos de los demás.

Durante su exposición, relacionó el incumplimiento de las normas con los conflictos sociales, las agresiones y los accidentes de tránsito, y planteó la necesidad de fortalecer la educación familiar y la responsabilidad individual para prevenir hechos violentos.

La conferencia forma parte de una serie de exposiciones que la procuradora desarrolla en distintas localidades del país bajo el tema de la anatomía de la violencia y la criminalidad, con el propósito de presentar sus estadísticas y abordar los factores que inciden en estos fenómenos.