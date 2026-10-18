La Procuraduría y el Ministerio de Justicia encabezan el Desfile por la Inclusión

El empresario Celso Marranzini, presidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, durante un reconocimiento. ( IMAGEN CEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA )

"La persona, el ser humano, es el centro de todo. Al fin y al cabo, lo único que tiene valor son las personas", recordó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al abrir el Desfile por la Inclusión que se realizó este año bajo el lema "Florecer" y con la participación de más de 120 modelos que celebraron la diversidad.

Los artistas expusieron sus talentos en el RD Fashion Week con el objetivo de promover una sociedad más inclusiva, libre de prejuicios y sin discriminación.

Reynoso encabezó la apertura de la actividad con el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien resaltó su compromiso de seguir promoviendo el respeto a los derechos y la creación de oportunidades para todos.

El inicio de la pasarela estuvo a cargo de integrantes de Olimpiadas Especiales República Dominicana y durante procesión participaron personas vinculadas a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, la Fundación Nido para Ángeles, la Fundación Yo También Puedo y el Proyecto Nosotros del Ministerio Público.

También, formaron parte de la iniciativa niños, niñas y adolescentes acompañados por la Policía de Turismo (Politur), participantes de la Ruta de Prevención del Delito, mujeres sobrevivientes de cáncer y hombres y mujeres privados de libertad que forman parte de los procesos de formación y reinserción social del sistema penitenciario.

"Creemos en una sociedad donde las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad puedan desarrollarse, participar plenamente y construir proyectos de vida con esperanza y dignidad", dijo el titular del Ministerio de Justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-18-at-101834-am-b759fbfd.jpeg Un niño es observado durante el Desfile por la Inclusión que se realizó este año bajo el lema "Florecer". (IMAGEN CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL.)

Esa institución, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), organiza el Desfile por la Inclusión junto al Ministerio Público y con el respaldo del Ministerio de Turismo y la Fundación Refidomsa.

"Que esta experiencia nos motive a seguir construyendo una sociedad más inclusiva, donde el respeto, la igualdad de oportunidades y la dignidad humana sean una realidad", sostuvo Antoliano Peralta.

Mujeres sobrevivientes del cáncer

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynos, explicó que este año el desfile tiene especial dedicación a las mujeres guerreras sobrevivientes del cáncer. "Nos convoca vestir el alma de empatía, de solidaridad, de compromiso con el ser humano y es que hoy verán distintas poblaciones representadas, las guerreras que han tenido que luchar contra el cáncer", dijo.

"Florecer" se celebró en uno de los salones del hotel Marriott Piantini y empezó con la bienvenida a cargo de Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad de Reinserción de Repatriados del Ministerio Público, y la diseñadora Melkis Díaz, de RD Fashion Week.

Entre los invitados especiales de este año estuvieron los embajadores de Estados Unidos, Leah Campos, y de Costa Rica, Edwin Arias Chinchilla. También otros funcionarios dominicanos.

Reconocimiento

En el desfile fueron reconocidos la procuradora Yeni Berenice Reynoso, la procuradora de Corte Danissa Cruz, Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis); la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional; la comunicadora Wendy Ciprián, y Sabrina Andújar, directora ejecutiva de la Fundación Refidomsa, por su compromiso con la inclusión social, la dignidad y la igualdad de oportunidades.

Luego de finalizar la actividad, Reynoso y los invitados hicieron un recorrido por el stand institucional en el que se exhiben piezas de la marca LibertyRD, elaboradas por personas privadas de libertad durante su participación en los procesos de formación, desarrollo de habilidades y reinserción social que se impulsan desde el sistema penitenciario.

También, por el área de Manos Dominicanas, igualmente, una marca social y artesanal impulsada por el Estado para promover la inclusión productiva, apoyando a artesanas y artesanos en condición de vulnerabilidad en todo el país.

En este espacio, durante los dos días de celebración de RD Fashion Week, también fueron exhibidos lienzos pintados por hijos e hijas de colaboradores del Ministerio Público que forman parte del Proyecto Nosotros, que promueve la participación y el desarrollo de capacidades, entre ellas, la expresión artística.