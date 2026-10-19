Dictan prisión preventiva a implicado en muerte de Emmanuel Contreras

El joven Yohan Manuel Jiménez Medina quien es señalado por el Ministerio Público en el caso de la muerte de Enmanuel Contreras. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a un imputado por la estafa en la venta de un iPhone que derivó en la muerte del joven Emmanuel Contreras Medina, en septiembre pasado, a consecuencia de los golpes que recibió cuando acudió a retirar el celular a un play del sector Los Praditos.

Yohan Manuel Jiménez Medina deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra.

Su abogado, Manuel Sena, manifestó su inconformidad con la decisión porque, según dijo, el Ministerio Público no presentó ninguna certificación de la Superintendencia de Bancos ni del Banco de Reservas que demostrara que su defendido era el titular de la cuenta a la que se realizó la transferencia.

"Nunca ha tenido un teléfono celular"

Al salir de la audiencia de medida de coerción contra Yohan Manuel Jiménez Medina, su defensa aseguró que este "nunca ha tenido un teléfono celular".

Según el Ministerio Público, el iPhone cuya venta dio origen a la estafa y posteriormente a la muerte de la víctima fue anunciado a través de Facebook Marketplace.

De acuerdo con los querellantes y los fiscales, Yohan Manuel Jiménez Medina, alias Ángel, presuntamente engañó a Emmanuel Contreras Medina para que le transfiriera 15,000 pesos por un iPhone 15 Pro Max que no le pertenecía.

Jiménez Medina permaneció prófugo hasta el pasado lunes 12 de octubre, cuando se entregó a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco.

El iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, fue anunciado por RD$35,000 por su verdadero propietario, Lenin Jhericop Núñez de León, quien también está detenido, señalado como la persona que propinó los golpes que causaron la muerte de la víctima.

Aplazan revisión de la prisión a otro imputado

Para este lunes estaba previsto que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conociera el recurso de apelación contra la prisión preventiva de tres meses impuesta a Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como la persona que golpeó a la víctima con un bate cuando acudió a retirar el teléfono.

Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el 5 de noviembre debido a que los abogados del imputado no se presentaron.

Según la solicitud de medida de coerción, tras recibir el dinero, Yohan Manuel Jiménez Medina habría contactado a Lenin Jhericop Núñez de León para informarle que Emmanuel Contreras Medina acudiría a recoger el celular y le entregaría el pago personalmente.

De esta manera, según el Ministerio Público, Jiménez Medina habría provocado que ambos se encontraran sin conocer las condiciones reales de la negociación.

Cuando Lenin Jhericop entregó el aparato, presuntamente esperaba recibir el pago. En ese momento, ambos habrían creído que el otro intentaba robarle.

Emmanuel Contreras salió corriendo mientras gritaba "ladrón". Lenin Jhericop también gritó lo mismo y lo persiguió con un bate que presuntamente utilizó para golpear a la víctima en la cabeza y el cuerpo, el 1 de julio de este año. Dos meses después, el joven falleció.

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