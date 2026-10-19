Imponen 18 meses de prisión a socio de empresa vinculada a envío de 203 paquetes de cocaína a PR

El acusado cumplirá la medida de coerción en la cárcel de Najayo. ( ARCHIVO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre vinculado al intento de envío de 203 paquetes de cocaína a Puerto Rico, frustrado por las autoridades durante una inspección en el puerto de Santo Domingo.

Santiago Bautista Castillo deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Además, el tribunal fijó para el 14 de enero de 2027 la revisión obligatoria de la medida.

Investigación y acusación

Las autoridades señalan a Bautista Castillo como socio de la empresa Fortibase Global, SRL, presuntamente vinculada a una estructura dedicada al procesamiento, acopio, almacenamiento y transporte de drogas hacia Europa y Puerto Rico. Según las investigaciones, la organización utilizaba mecanismos de ocultamiento en caletas acondicionadas en chasis de contenedores, así como el envío de sustancias controladas en estado líquido.

El Ministerio Público informó, mediante una nota de prensa, que había solicitado tanto la imposición de la prisión preventiva como la declaratoria de complejidad del caso, en el marco de las investigaciones sobre una presunta estructura criminal que habría utilizado la empresa exportadora para el tráfico internacional de drogas.

La solicitud fue presentada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez Vialet, directora de la Procuraduría Especializada Antidrogas; los procuradores fiscales Andrés Octavio Mena Marte, Gabriela Gómez Garrido y Warlin Tavares; y Rafael Brown Herrera, encargado del Departamento Investigativo de Drogas Narcóticas y Sustancias Controladas de la Fiscalía del Distrito Nacional.

De acuerdo con el órgano persecutor, el 21 de septiembre las autoridades decomisaron cocaína líquida en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, Países Bajos. La sustancia estaba oculta en envases plásticos etiquetados como Malta La Negra, dentro de una carga transportada en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El hallazgo generó alertas sobre las exportaciones consignadas por Fortibase Global, SRL.

Detalles del decomiso

Como parte del seguimiento, las autoridades detectaron un embarque de muebles declarado por la empresa el 8 de octubre de 2026, con destino a Puerto Rico, en el contenedor PRRU4019524. Debido a las alertas, Santiago Bautista Castillo fue citado para estar presente durante la inspección de la carga en la terminal Don Diego del puerto de Santo Domingo.

El 10 de octubre, durante la inspección, los agentes detectaron modificaciones en la estructura metálica del remolque que transportaba el contenedor. Tras varias horas de revisión, encontraron 203 paquetes ocultos en caletas acondicionadas a ambos lados de la estructura, con un peso total de 208.21 kilogramos de cocaína, según determinó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Durante las actuaciones, las autoridades ocuparon al imputado dinero en efectivo, teléfonos celulares y una llave de vehículo.

Asimismo, en una yipeta vinculada al caso encontraron documentos aduanales, comerciales y societarios relacionados con Fortibase Global, SRL.