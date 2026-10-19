Juicio contra Jean Alain es recesado por una licencia médica de uno de los imputados

Imagen de archivo de una de las audiencias del juicio de fondo contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros 14 imputados. ( DIARIO LIBRE )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó para el lunes 26 de este mes el juicio de fondo que se le sigue al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas imputadas por presunta corrupción administrativa.

La decisión se tomó luego de la presentación de una licencia médica por una situación renal del imputado Juan Asael Martínez.

El proceso penal contra Rodríguez, que, según las juezas del tribunal, lleva cinco años y 10 meses, desde el inicio de una alerta migratoria en el 2020, pasó a juicio de fondo hace dos años y cuatro meses, pero esta fase no avanza por los incidentes presentados.

La semana pasada, las juezas Yissel Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Castillo decidieron conocer nuevamente 21 peticiones presentadas por la defensa de los imputados. Esta medida se adoptó tras la incorporación de una nueva magistrada al tribunal, motivada por el ascenso de la jueza presidenta de la sala, Claribel Nivar.

Los 21 incidentes que empezaron a debatirse nuevamente tratan, según la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sobre exclusión o inclusión de elementos de pruebas.

La acusación contra el grupo

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.

Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert, y el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra.

También el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.

La excoordinadora de la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni, son otros de los involucrados en el presunto caso de corrupción.

Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.