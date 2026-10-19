Imponen un año de prisión preventiva a tres imputados por estafa financiera en La Romana

Dos de los imputados por estafa cumplirán la medida de coerción en la cárcel de Anamuya de Higüey. ( ARCHIVO DL. )

Un tribunal de La Romana impuso un año de prisión preventiva a tres personas investigadas por presuntas operaciones financieras irregulares a través de dos sociedades comerciales, cuyo perjuicio económico inicial supera los 57.8 millones de pesos, 317,000 dólares y 160,000 euros, informó este lunes el Ministerio Público.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana también declaró complejo el proceso contra Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, a quienes se vincula con las operaciones de Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.

Los tres fueron arrestados en septiembre mediante órdenes judiciales, como parte de una investigación dirigida por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana.

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De acuerdo con el órgano persecutor, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habrían recibido y canalizado recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.

El Ministerio Público indicó que el monto de las pérdidas identificadas inicialmente ha aumentado a medida que avanzan las pesquisas, debido a que otras 100 personas han presentado denuncias.

Investigación sobre las empresas

La investigación estableció que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.

El órgano persecutor atribuye a los procesados presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.

La jueza Margarita Cristo Cristo acogió la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis será recluida en la cárcel pública de esa provincia.

Continuación de la investigación

El Ministerio Público informó que la investigación continúa abierta para determinar el destino de los recursos, identificar a otras posibles víctimas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculados al caso.