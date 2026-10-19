En juicio de fondo, presidente de Fedopem atribuye acusación a una persecución política

Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem) mientras refutaba la acusación que le hace el Ministerio Público este lunes. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Definiéndose como una "persona correcta" en su trayectoria de más de treinta años como militar y periodista, Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem) refutó este lunes la acusación que le hace el Ministerio Público en el presunto manejo irregular de más de RD$65 millones que recibió esa entidad del Estado.

Núñez atribuyó las imputaciones a una persecución política del exministro de Deportes, Francisco Camacho.

Junto al tesorero de Fedopem, Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal), enfrenta el juicio de fondo por presunto uso de documentos falsos, falsificación de firmas, asociación de malhechores y lavado de activos.

El Ministerio Público leyó la acusación la pasada semana en el juicio y este lunes Núñez y su abogado, José Fis, refutaron las imputaciones. La fase del proceso penal se conoce en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/freddy-nunez-foto-adriana-suels-db02614b.jpg Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem). (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Fis sostuvo que del 2013 al 2023, su cliente recibió 53 millones de pesos del Ministerio de Deportes, de los cuales se gastaron 24 millones en nómina y el resto fue utilizado para la preparación de los atletas.

Fedopem es una institución sin fines de lucro constituida para fomentar y promover las cinco disciplinas deportivas que la conforman, que son natación, carreras de atletismo, esgrima, equitación (saltos sin obstáculos) y tiro con pistola.

"Absolutamente falso" alegaba Fis en cada uno de los señalamientos del Ministerio Público en su acusación y argumentó que "no hay una sola auditoría" realizada y que arrojara lo que presuntamente se disipó en Fedopem.

Hizo énfasis también en la honestidad de Núñez y de que es un hombre "de familia". El acusado es un exoficial de la Armada de la República y periodista deportivo.

Recesado para noviembre

El juicio de fondo fue recesado para el 2 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, fecha para la cual el órgano acusador tiene programado presentar sus testigos del caso.