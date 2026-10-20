Menores que cometen asesinatos: ¿qué penas enfrentan en otros países?

El pasillo de la entrada del Centro de Atención Integral para Adolescentes ubicado en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El asesinato del taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, atribuido por la Policía Nacional a cuatro adolescentes que presuntamente solicitaron un servicio de transporte para asaltarlo, plantea una interrogante sobre la legislación dominicana: ¿qué ocurre cuando menores de edad participan en crímenes que presentan indicios de planificación?

En República Dominicana, un adolescente de 16 o 17 años puede recibir una sanción máxima de ocho años de privación de libertad, incluso por homicidio agravado. En otros países, como Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, existen mecanismos excepcionales para aplicar penas de adultos a menores involucrados en delitos graves.

Casalinovo, de 48 años, fue asesinado a tiros el 16 de octubre, durante un presunto asalto ocurrido próximo al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

Según la investigación preliminar, cuatro individuos solicitaron un servicio mediante la plataforma InDrive y abordaron el vehículo haciéndose pasar por pasajeros.

La Policía informó que los sospechosos son menores de edad y que uno de ellos, de 17 años, fue detenido. Las edades de los otros tres no han sido precisadas públicamente.

La utilización de una

para atraer al conductor podría indicar

, aunque corresponde al

determinar si también existió premeditación para cometer el

.

Países donde pueden recibir penas de adultos

En Estados Unidos, las reglas varían entre estados. Florida permite procesar en tribunales ordinarios a adolescentes desde los 14 años por determinados delitos graves, incluido el asesinato, bajo las condiciones previstas en su legislación.

En Nueva York, algunas modalidades de asesinato pueden dar lugar a procesos penales contra menores desde los 13 años.

Canadá contempla otra fórmula. Su Ley de Justicia Penal Juvenil permite solicitar penas de adultos para adolescentes desde los 14 años cuando se cumplen determinados requisitos. El tribunal debe evaluar si la gravedad del hecho y las circunstancias individuales justifican apartarse del régimen juvenil.

En Países Bajos, los tribunales pueden aplicar excepcionalmente el derecho penal de adultos a adolescentes de 16 y 17 años, considerando la gravedad de la infracción, la personalidad del acusado y las circunstancias del delito.

En Inglaterra y Gales, los procesos por asesinato cometidos por menores son conocidos por tribunales superiores, que pueden imponer sanciones especiales de duración indeterminada.

¿Qué penas establece la legislación dominicana?

La Ley 136-03, modificada por la Ley 106-13, establece sanciones de uno a cinco años de privación de libertad para adolescentes de 13 a 15 años, y de uno a ocho años para quienes tienen entre 16 y 17 años.

El artículo 339 permite imponer privación definitiva de libertad por delitos graves, incluidos homicidio y robo agravado.

Aunque el nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, contempla penas de treinta a cuarenta años para determinados homicidios agravados cometidos por adultos, estas no se trasladan automáticamente a los adolescentes.

La legislación especializada tampoco contempla que un menor sea enviado a la justicia ordinaria exclusivamente porque el crimen haya sido planificado.

La Suprema Corte de Justicia ha reconocido la aplicación de los límites establecidos por la Ley 106-13, incluso en procesos por homicidio.