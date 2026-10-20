Corte decidirá el 29 de octubre si mantiene el perdón judicial otorgado a Wander Franco

Vista de la sala de la Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata reprogramó para el próximo 29 de octubre la lectura de su decisión sobre los recursos de apelación interpuestos en el proceso judicial contra el pelotero Wander Franco, por violación sexual y violencia psicológica en perjuicio de una adolescente.

Las partes fueron convocadas para las 9:00 de la mañana, luego de que el tribunal aplazara la lectura del fallo.

Al explicar las razones de la reprogramación, el representante del Ministerio Público, el magistrado José Martínez Montán, señaló que la carga de trabajo de los jueces y la cantidad de medios de prueba que deben analizar pueden dificultar que las decisiones judiciales estén listas dentro del plazo inicialmente previsto.

Indicó que la legislación permite a los magistrados prorrogar la lectura de sus decisiones, por lo que consideró que el aplazamiento es una de las situaciones que pueden presentarse durante un proceso judicial.

En cuanto a las expectativas del Ministerio Público, Martínez Montán manifestó que espera que la Corte acoja su solicitud de modificar parcialmente la sentencia e imponer a Franco una pena de cinco años de prisión.

El fiscal considera que el perdón judicial otorgado al pelotero resulta desproporcionado frente a la gravedad de los hechos por los que fue declarado culpable.

Asimismo, el órgano acusador procura que se mantenga la condena de 10 años de prisión impuesta a la madre de la adolescente, Martha Vanessa Chevalier.

Los representantes legales de Wander Franco y de Chevalier rehusaron ofrecer declaraciones a los periodistas que acudieron a cubrir la audiencia.

Los abogados defensores mantienen sus respectivos pedimentos ante el tribunal, con los que buscan dejar sin efecto las penas impuestas a sus representados.

Antecedentes del proceso

El recurso de apelación que conoce la Corte corresponde al segundo juicio celebrado contra Wander Franco, luego de que la sentencia del primer proceso fuera anulada y se ordenara la celebración de un nuevo juicio.

En el primer proceso, el pelotero fue condenado a dos años de prisión suspendida. Sin embargo, en el segundo juicio, los jueces le concedieron el perdón judicial, por lo que quedó eximido de cumplir una pena de prisión.

Martha Vanessa Chevalier ha sido condenada a 10 años de prisión en ambos juicios.

La decisión que emita la Corte de Apelación determinará si se mantienen o modifican los aspectos de la sentencia impugnados por las partes.