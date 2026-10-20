Extraditan a RD sospechoso de matar a conductor de camión recolector de basura en Santiago

Imagen de archivo difundida por la Policía Nacional con el cartel de "Se busca" del sospechoso de participar en la muerte del chofer ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Llegó al país este martes Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor de un camión recolector de basura, quien fue atacado por una turba de motoristas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente ligada al proceso, quien pidió reservar su identidad.

El informante indicó que Metz Cruz arribó a República Dominicana a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas, tras permanecer detenido en Jamaica, país al que habría huido luego de su presunta participación en el crimen.

Detalles del arresto

Se espera que el sospechoso sea trasladado a Santiago en las próximas horas, donde deberá responder ante la justicia por su presunta vinculación con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien falleció a consecuencia de heridas de arma blanca.

Desarrollo del incidente

El incidente, ocurrido en abril del año en curso, inició en la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, donde varios motociclistas habrían intentado obligar al conductor a detenerse mientras este se desplazaba en el camión recolector de basura.

El chofer continuó la marcha al percibir una actitud violenta, lo que habría provocado que el grupo lo persiguiera durante varios kilómetros hasta interceptarlo en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde habría intentado refugiarse.

Sin embargo, el conductor fue atacado en el lugar a golpes y con un arma blanca. Posteriormente, murió a causa de las heridas sufridas.

Siete personas cumplen prisión preventiva

Por este caso, siete personas cumplen medidas de coerción consistentes en prisión preventiva.

Además, entre los antecedentes atribuidos a Metz Cruz figura otro proceso relacionado con una agresión con armas de fuego contra un miembro de la Policía Nacional, por el cual se encuentra en rebeldía tras no comparecer ante la Justicia.