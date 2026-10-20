Migración levanta impedimentos de salida a 56,140 ciudadanos sin sustento legal por orden de la PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) levantar los impedimentos de salida y las alertas migratorias a ciudadanos que no cuenten con sustento judicial, como parte de un proceso de depuración de los registros acumulados durante décadas, proceso que, hasta el momento, ha beneficiado a más de 56 mil ciudadanos.

La medida busca garantizar el derecho al libre tránsito y evitar que los ciudadanos continúen sujetos a restricciones que ya no tienen fundamento legal, informó este martes la Procuraduría mediante un comunicado de prensa.

Indicó que la revisión es resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y Migración, que examinó datos registrados desde 1990.

Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo intensivo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio

El proceso permitió identificar registros sin respaldo judicial, incluidos casos relacionados con procedimientos ya concluidos y errores administrativos que mantenían restricciones sin una orden de autoridad competente.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de tres tipos de registros:

Los individualizados sin base legal

Los históricos que no identificaban debidamente a las personas

Aquellos cuyas restricciones ya habían cumplido su propósito

Más de 56 mil personas beneficiadas

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Migración citado por la Procuraduría, 56,140 ciudadanos han sido liberados de estas restricciones, lo que les permite viajar al extranjero sin los impedimentos derivados de esos registros.

La institución señaló que la iniciativa busca corregir irregularidades acumuladas durante años y fortalecer la protección de los derechos fundamentales, particularmente la libertad personal y el libre tránsito, consagrados en los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana.

La depuración se realiza conforme al marco legal aplicable a los impedimentos de salida y a las atribuciones del Ministerio Público, agregó la Procuraduría.

Nuevo sistema para diciembre

La mesa técnica continuará trabajando hasta completar la revisión de los registros y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad que permita gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida.

La entrada en vigor de esa plataforma está prevista para diciembre de 2026, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones y evitar que permanezcan activas restricciones que carezcan de fundamento legal.