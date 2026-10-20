Nuevo Código Penal: manejar borracho y causar una muerte puede costarte hasta 20 años de cárcel

No necesitas tener la intención de matar para enfrentar una condena por una muerte al volante. Pero la pena depende de lo que hiciste y de las pruebas que presente el Ministerio Público.

Salir de una fiesta, tomar alcohol y decidir manejar puede terminar en algo más grave que una multa o la pérdida de la licencia. Si provocas un accidente en el que alguien muere, podrías enfrentar hasta 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias.

Esa es una de las advertencias de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sobre las consecuencias del nuevo Código Penal dominicano, vigente desde agosto de 2026.

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"Si usted toma alcohol, no conduzca", expresó la magistrada el viernes 16 de octubre durante una conferencia en Tamboril, Santiago.

Homicidio doloso y penas

Pero ¿significa que toda persona que mata a alguien mientras conduce borracha irá 20 años a la cárcel? No. La ley distingue entre causar una muerte por imprudencia y cometer un homicidio doloso.

¿Cuándo puedes enfrentar 20 años de prisión?

El artículo 91 del nuevo Código Penal, aprobado mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, establece penas de 10 a 20 años de prisión por homicidio doloso.

El homicidio doloso no se limita a cuando alguien quiere matar intencionalmente a otra persona.

También puede comprender situaciones en las que una persona sabe que su comportamiento podría provocar una muerte y acepta conscientemente ese riesgo. Esto se conoce como dolo eventual.

Imagina que un conductor, después de consumir alcohol, maneja a una velocidad extremadamente alta, ignora las señales de tránsito y realiza maniobras peligrosas. Finalmente, atropella y mata a una persona.

El Ministerio Público podría investigar si su comportamiento constituye homicidio con dolo eventual.

Sin embargo, estar borracho o conducir imprudentemente no demuestra automáticamente que existió dolo eventual. La Fiscalía tendría que presentar pruebas y un tribunal determinar si el acusado realmente aceptó el riesgo de causar una muerte.

¿Y si fue un accidente sin intención de matar?

El artículo 112 del nuevo Código Penal castiga las muertes provocadas por negligencia o imprudencia.

Las sanciones generales son:

De dos a tres años de prisión: cuando una persona provoca una muerte por negligencia o imprudencia.

De tres a cinco años: cuando conoce las posibles consecuencias de su conducta negligente y aun así provoca la muerte.

Además, la Ley 63-17 de Tránsito establece penas de uno a tres años por muertes involuntarias en accidentes de tránsito.

Cuando el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol, el artículo 304 contempla una agravante que lleva la pena de prisión al máximo de tres años, junto con una multa.

La relación entre esta legislación especial y el nuevo Código Penal será determinante para decidir qué sanción corresponde en cada caso.

¿Qué pasa si alguien muere durante una carrera ilegal?

El artículo 113 contempla otra situación: una persona que provoca una muerte mientras participa con un vehículo en carreras, competencias o acrobacias ilegales en lugares no autorizados.

En estos casos, la condena es de 10 a 20 años de prisión, incluso sin necesidad de demostrar que el conductor había consumido alcohol.

¿Quién decide cuántos años de cárcel corresponden?

La Fiscalía investiga las circunstancias del accidente, reúne las pruebas y presenta la acusación.

Los jueces determinan si se trató de una muerte por imprudencia o si existen elementos para aplicar una calificación penal más grave.

Entre los aspectos que pueden examinarse están la velocidad del vehículo, el nivel de alcohol del conductor, las maniobras realizadas y las demás circunstancias del hecho.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso ha advertido que conducir bajo los efectos del alcohol y provocar una muerte puede dar lugar a sanciones de hasta veinte años