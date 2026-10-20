El CNM pospone reunión sobre deliberación de los nuevos magistrados de la Suprema Corte

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante una reunión. ( CEDIDA POR EL CNM )

El Consejo Nacional de la Magistratura informó este martes que fue pospuesta la reunión de deliberación de los seis nuevos jueces que conformarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La reunión estaba prevista para este miércoles, 21 de octubre, pero debido a compromisos ineludibles por parte del presidente Luis Abinader, indicó el CNM.

El órgano manifestó que la posposición fue solicitada por el mismo mandatario y que la nueva fecha de deliberación será anunciada próximamente.

Asimismo, señaló que luego de la deliberación se realizarán de manera rutinaria la juramentación correspondiente y la eventual entrada en funcionamiento de los nuevos magistrados de la SCJ.

Selección de magistrados

De acuerdo con la nota de prensa enviada por la Presidencia, la información fue ofrecida por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, quien explicó que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cubrir las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia, así como elegir, entre sus 17 jueces, a quien ocupará la presidencia de ese alto tribunal y, por consiguiente, del Consejo del Poder Judicial.

El funcionario recordó que serán escogidos los jueces que ocuparán la función de primer y segundo sustituto del presidente, que hasta la fecha habían desempeñado los magistrados salientes, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Nancy Salcedo Fernández, respectivamente.

"El resto de las decisiones importantes tras esta deliberación corresponderá a la nueva composición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, esto es, la designación de los nuevos jueces en las Salas que corresponda, así como la decisión de cuáles de ellos ocuparán la presidencia de sus respectivas Salas, que es una decisión a ser tomada por sus pares, de conformidad con lo establecido en la ley", concluyó Peralta Romero.