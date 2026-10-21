Arrestan al director de un distrito municipal de La Vega por posesión de armas sin permisos

Enmanuel Ramírez, director de la junta distrital de Rincón, en la provincia La Vega ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El director de la junta distrital de Rincón, en la provincia La Vega, Enmanuel Ramírez, fue apresado durante un allanamiento realizado en su residencia.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon varias armas de fuego, municiones y otros objetos que, según las informaciones preliminares, no contaban con los permisos correspondientes.

Armamento incautado

Entre las armas ocupadas figuran un rifle marca Winchester, calibre .22, serie número 373742, y una escopeta de la misma marca, calibre 12, serie L3252693. También fue incautado un cargador negro marca Glock, con capacidad para 10 cápsulas.

Asimismo, las autoridades ocuparon 72 cápsulas de calibre de fusil, nueve municiones calibre 9 milímetros contenidas en una caja marca Monarch, 42 cápsulas calibre .22 almacenadas en una caja marca Biathlon SM 340 y dos cápsulas calibre .44.

El inventario incluye, además, un juego de grilletes de uso policial y 11 cartuchos calibre 12.

Medidas legales

De acuerdo con las informaciones suministradas, el Ministerio Público depositará en las próximas horas la solicitud de medida de coerción contra Ramírez, para quien solicitará prisión preventiva.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), como parte de las acciones que derivaron en la incautación del armamento y las municiones.