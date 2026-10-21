¿Te interesa ser defensor público? Abren concurso para incorporar a 80 abogados

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP). ( CEDIDO A DL. )

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) abrió el Concurso de Aspirantes a Defensores Públicos 2026-2027, mediante el cual busca incorporar a 80 profesionales del derecho para fortalecer la asistencia jurídica gratuita a personas en condiciones de vulnerabilidad.

La convocatoria está dirigida a abogados interesados en ingresar a la carrera de la defensa pública, a través de un proceso de selección sujeto a las bases y los requisitos establecidos por la institución.

La recepción de documentos comenzó el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre de 2026, en horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Los expedientes deben depositarse en la sede de la Oficina Nacional de Defensa Pública, ubicada en la calle Osvaldo Báez, entrada trasera, en el Distrito Nacional.

Requisitos para participar

Entre los documentos requeridos figuran la copia de la cédula de identidad y electoral, el título de licenciado o doctor en Derecho legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el exequátur profesional y el certificado de no antecedentes penales vigente.

Los aspirantes también deberán presentar su currículum vitae conforme al formato establecido en las bases, dos fotografías tamaño 2 x 2, la certificación de conclusión de los estudios universitarios y el acta de juramentación como abogado ante la Suprema Corte de Justicia. Este último documento podrá entregarse hasta la fecha fijada para las pruebas psicométricas.

Asimismo, deberán depositar una carta en la que indiquen el departamento o distrito judicial donde aspiran a ocupar una vacante y se comprometan a permanecer en ese lugar, además de copias de investigaciones realizadas en áreas como derecho penal, procesal penal, constitucional, derechos humanos o penal juvenil.

La participación en el concurso requiere el pago de RD$1,000 en efectivo, no reembolsable, para cubrir gastos relacionados con la logística del proceso.

¿Dónde consultar las bases?

Los interesados pueden consultar y descargar las bases del concurso en la página web de la institución, www.defensapublica.gob.do, o mediante el código QR publicado en los materiales oficiales de la convocatoria.

Para obtener información adicional, pueden comunicarse al teléfono (809) 686-0556, extensión 221.

El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, indicó que la convocatoria busca fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios de defensa pública, así como garantizar la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso, en consonancia con el artículo 176 de la Constitución dominicana.