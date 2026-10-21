Deportan desde EE. UU. a hombre requerido por homicidio en Villa Consuelo

Gómez llegó al país el martes 20 de octubre por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( ARCHIVO DL: )

La Policía Nacional recibió a Bryan Rafael Gómez, alias "Petán", deportado desde Estados Unidos y requerido por las autoridades judiciales dominicanas por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en marzo de 2021 en el sector Villa Consuelo, del Distrito Nacional.

Gómez llegó al país el martes 20 de octubre por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en un vuelo de las autoridades migratorias estadounidenses.

Tras ser procesado en el Vacacional de Haina, fue entregado al Departamento de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), informó la Policía Nacional.

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Cargos y proceso legal

Contra Gómez pesa una orden de arresto emitida el 24 de enero de 2023 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Además, era buscado mediante una notificación roja de Interpol.

El requerimiento judicial está relacionado con los delitos de asociación de malhechores, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, en perjuicio de Richy de Jesús Martínez y Catán Rodríguez Tatán, según el informe policial.

La recepción del deportado fue coordinada por Interpol Santo Domingo, la Dirección General de Migración y la Unidad de Repatriados de la Procuraduría General de la República.

El hombre será presentado ante las autoridades judiciales competentes para los procedimientos legales correspondientes.