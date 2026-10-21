Un grupo de abogados, encabezado por Carlos Balcácer y Cándido Simó, interpuso formalmente este miércoles una querella contra el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, a quien acusan de "inducir" las muertes de jóvenes señalados como presuntos delincuentes.

Balcácer insistió en que Rodríguez García ha incurrido en la "inducción" de crímenes que calificó de "lesa humanidad", para que los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) los "cometieran".

Según los abogados, más de 200 jóvenes han sido asesinados por agentes policiales. La querella también fue interpuesta contra varios oficiales del Dicrim.

Los juristas recordaron que el párrafo primero del artículo 3 del nuevo Código Penal sanciona la inducción al crimen.

"Esto no se va a quedar así, aquí tenemos videos, fotografías de oficiales del Dicrim interviniendo en ejecuciones", aseguró Balcácer.

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Valentín Medrano, otro de los abogados que integran el grupo que presentó la querella contra el director policial, aclaró que buscan garantizar la vida y el respeto de los derechos de cada ciudadano.

Medrano sostuvo que es necesario poner freno a las ejecuciones atribuidas a agentes de la institución encargada de proteger a la ciudadanía porque, de lo contrario, "bajo cualquier excusa, ninguna persona va a tener garantías en República Dominicana".

"Sin una legislación se ha instaurado la pena de muerte", afirmó el abogado.

Además de Balcácer, Simó y Medrano, los otros juristas que interpusieron la querella son Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra Pérez.

"Sabemos sentar funcionarios en tribunales"

Balcácer adelantó que, de no recibir respuesta de la Fiscalía del Distrito Nacional, recurrirán directamente ante un juez.

Aseguró que saben "sentar funcionarios en tribunales" y advirtió que no se limitarán a presentar denuncias y querellas, sino que llevarán el proceso hasta el final.

"Le tenemos propuestas de diligencias a la fiscalía por si en un tiempo determinado no las hace, como es convocar al director de la Policía aquí, nosotros vamos a tener que ir ante un juez, sin ufanarnos, nosotros sabemos sentar funcionarios en tribunales para que se sepa y esto no se va a quedar así", advirtió Balcácer.

Llaman a familiares de las víctimas a acudir a la fiscalía

Balcácer explicó a Diario Libre que, en casos de violaciones de derechos fundamentales, cualquier persona puede constituirse en querellante, razón por la que el grupo decidió emprender acciones legales.

Asimismo, llamó a los familiares de los jóvenes fallecidos a acudir a la fiscalía para presentar sus denuncias.

El abogado aseguró que el grupo continuará con las acciones judiciales correspondientes.

"Estamos haciendo un llamado a todos los familiares de los ultimados, asesinados, que se acerquen a fiscalía, donde el fiscal Carlos Vidal, y depositen ante él todas sus quejas".