¿En qué consiste el plan para dar a conocer el nuevo Código Penal a los dominicanos?

Milton Ray Guevara, presidente de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, ofrece detalles del plan durante una rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal elaboró un plan de trabajo que contempla campañas educativas, encuentros con distintos sectores de la sociedad y la creación de herramientas informativas para explicar a la población las disposiciones de la nueva legislación penal dominicana.

El documento, aprobado el pasado 12 de octubre, establece tres etapas de ejecución, que incluyen acciones inmediatas, actividades durante los próximos 90 días y una programación que se extenderá hasta 2027.

El presidente de la comisión, Milton Ray Guevara, explicó este miércoles, durante una rueda de prensa celebrada en la Universidad APEC, que el propósito es que los ciudadanos conozcan los delitos, las sanciones y las nuevas disposiciones contempladas en el Código Penal.

La iniciativa responde al mandato establecido mediante el decreto 507-26, emitido por el presidente Luis Abinader el 27 de julio de 2026.

Ray Guevara aseguró que las primeras actividades del plan comenzarán de inmediato.

Primera etapa: campañas informativas y herramientas de consulta

La primera fase del plan estará concentrada en preparar los mecanismos de divulgación que permitirán explicar el contenido del Código Penal a la ciudadanía.

Entre las principales acciones figura la elaboración de una campaña informativa, que será difundida mediante distintos medios de comunicación y plataformas digitales.

También se contempla la creación de un observatorio de seguimiento del Código Penal, un repositorio oficial de información y un documento de preguntas frecuentes para responder las principales inquietudes de la población sobre la nueva normativa.

La comisión coordinará, además, la publicación periódica de columnas informativas en medios impresos y digitales, así como la participación de sus integrantes en programas de opinión y espacios de orientación.

Otra de las acciones será establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas, universidades y entidades que ya desarrollan actividades para explicar el contenido del Código Penal.

Ray Guevara sostuvo que la divulgación no será una responsabilidad exclusiva de la comisión, sino que buscarán integrar los esfuerzos de otras organizaciones.

Segunda etapa: encuentros con sectores sociales durante 90 días

La segunda fase contempla la realización de encuentros con representantes de diferentes sectores para explicar las disposiciones de la legislación que puedan tener incidencia en sus actividades.

Entre los sectores identificados figuran el de la salud, el empresarial, las universidades, las facultades de derecho, las organizaciones profesionales y las entidades comunitarias.

Estas actividades se desarrollarán en distintas regiones del país, con el propósito de ampliar el alcance de la información más allá del Distrito Nacional.

La comisión también tiene previsto seleccionar y preparar facilitadores territoriales, quienes contribuirán a llevar las explicaciones sobre el Código Penal a diferentes comunidades.

Durante esta etapa se pondrá en funcionamiento el observatorio de seguimiento y se organizarán jornadas de preguntas y respuestas para que los ciudadanos puedan plantear sus inquietudes sobre la legislación.

El plan incluye, asimismo, el despliegue de la campaña informativa y nuevas intervenciones de los integrantes de la comisión en los medios de comunicación.

Tercera etapa: divulgación nacional durante 2027

La tercera fase se desarrollará durante 2027 y estará dirigida a dar continuidad a las actividades educativas iniciadas en las etapas anteriores.

Para ese período se contemplan encuentros con otros sectores económicos y sociales, entre ellos el de la construcción y el inmobiliario.

También continuará la campaña nacional de divulgación y la coordinación de actividades con universidades, organizaciones profesionales y entidades comunitarias.

Ray Guevara explicó que las tareas fueron distribuidas entre los integrantes de la comisión, con responsabilidades específicas en las relaciones institucionales, los contenidos informativos, la organización de encuentros y la coordinación de facilitadores.