MP solicitará 12 meses de prisión preventiva contra sospechoso de matar chofer en Santiago

El Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, señalado como uno de los principales implicados en la muerte del conductor de un camión recolector de basura, quien fue perseguido y atacado por una turba de motoristas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

Metz Cruz fue repatriado desde Jamaica por las autoridades migratorias y recibido en el país el martes.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó que depositará este miércoles la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dentro del plazo legal de 48 horas.

Abreu explicó que el imputado tenía una orden de arresto por su presunta vinculación directa con el hecho en el que perdió la vida David Abreu Quezada.

Agregó que el órgano acusador trabaja para presentar la acusación formal en su contra a la mayor brevedad posible.

La representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación apunta a la presunta participación de Metz Cruz en la persecución y asesinato de la víctima, quien intentó refugiarse en el Palacio de Justicia, donde finalmente fue atacada.

"Hay un tema agravado porque la víctima fue perseguida en una turba y, además, atacada de manera puntual, sobre todo en el área del Palacio de Justicia", explicó la fiscal.

A su juicio, las circunstancias del hecho evidencian la intención de causar daño desde el inicio de la persecución.

Antecedentes judiciales

La fiscal señaló que el sospechoso también enfrenta un proceso penal por tentativa de homicidio, relacionado con un ataque con armas de fuego en el que la víctima sobrevivió.

Precisó que el imputado se encuentra en rebeldía ante el Cuarto Tribunal Colegiado por ese expediente.

Sobre su salida y permanencia en Jamaica, Abreu indicó que, según las informaciones disponibles, Metz Cruz habría ingresado a ese país con un estatus migratorio irregular y documentos ilegítimos, utilizando una nacionalidad que no le correspondía.

Señaló que las autoridades investigan cómo logró salir de República Dominicana y evadir los mecanismos de seguridad. Estos aspectos, según afirmó, podrían sustentar el peligro de fuga como argumento para solicitar la prisión preventiva.

La fiscal detalló que su retorno al país se produjo mediante un procedimiento de repatriación migratoria, luego de que las autoridades jamaicanas detectaran su situación irregular.

Proceso contra los demás implicados

El órgano acusador formalizó los cargos contra los demás implicados en el caso, quienes permanecen en prisión preventiva por disposición judicial.