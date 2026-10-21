Arrestan tres años después a un hombre acusado de matar a una madre que protegía a su hijo

El Ministerio Público sostiene que Oviedo Beltré persiguió a Aponte Paulino hasta su vivienda. ( ARCHIVO DL. )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva a Vicente Oviedo Beltré, alias Celin, acusado de la muerte de Lucía Paulino Puello, conocida como Sonia, de 62 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2023.

El Ministerio Público informó que el imputado permaneció prófugo durante casi tres años y fue arrestado mediante orden judicial el pasado 13 de octubre.

La jueza Sudelgi Rosario Mena dispuso que Oviedo Beltré cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de acoger la solicitud presentada por la fiscal litigante Rosa Hernández.

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Hechos del caso

De acuerdo con las investigaciones, el hecho acaeció en el sector Las Batatas, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, luego de que el imputado compartiera en un negocio ubicado en el kilómetro 40 de la autopista Duarte con su esposa y Miguel Antonio Aponte Paulino, hijo de la víctima.

Según la acusación, Aponte Paulino se percató de que Oviedo Beltré discutía con su esposa e intervino. Aunque el ahora imputado se calmó inicialmente, poco después habría intentado agredirlo con un arma blanca, por lo que el hombre huyó hacia su residencia.

El Ministerio Público sostiene que Oviedo Beltré persiguió a Aponte Paulino hasta su vivienda, forzó la puerta de acceso y, al ingresar, encontró a la madre de este, a quien presuntamente propinó una estocada en el tórax que le causó la muerte.

Posteriormente, el agresor huyó del lugar. Testigos lo habrían visto alejarse de la residencia con el cuchillo utilizado en el hecho.

El cadáver de Paulino Puello fue levantado e identificado la madrugada del 16 de octubre de 2023 por un equipo integrado por representantes del Ministerio Público, agentes de investigación de la Policía Nacional y un médico legista. La víctima presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

La Fiscalía de Villa Altagracia obtuvo una orden de arresto contra Oviedo Beltré, identificada con el número 498-2023, emitida por el Juzgado de Instrucción de ese distrito judicial.

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como asesinato, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, y a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.