Fijan para este viernes audiencia de coerción contra acusado de matar a chofer en Santiago

Momentos del traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, al Palacio de Justicia de Santiago, tras ser repatriado desde Jamaica. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como Macho, señalado como el principal implicado en la muerte del conductor de un camión recolector de basura en Santiago, fue fijada para este viernes.

La vista está pautada para las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público solicita a la Oficina Judicial de Atención Permanente que imponga 12 meses de prisión preventiva al imputado por la muerte de David Abreu Quezada.

La víctima fue perseguida y atacada por una turba de motociclistas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

Metz Cruz fue repatriado desde Jamaica, país al que había escapado para evadir la justicia.

Por este caso, otras siete personas permanecen en prisión preventiva por disposición judicial.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El incidente ocurrió en abril de este año y, según las investigaciones, comenzó en la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, donde varios motociclistas habrían intentado obligar al conductor a detenerse mientras transitaba en el camión recolector de basura.

Al percibir la actitud violenta del grupo, Abreu Quezada continuó la marcha, lo que habría provocado que los motociclistas lo persiguieran durante varios kilómetros hasta interceptarlo en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde habría intentado refugiarse.

Sin embargo, el conductor fue atacado a golpes y con un arma blanca. Posteriormente, murió a causa de las heridas sufridas.

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