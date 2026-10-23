Aplazan para el martes medida de coerción contra imputado en muerte de chofer en Santiago

Agentes de seguridad custodian al imputado a su salida de la sala de audiencias ( ANEUDY TAVÁREZ )

El juez José Rafael D'Asís Burgos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo martes 27 de octubre la audiencia de medida de coerción contra el principal imputado por la muerte de un conductor de un camión recolector de basura.

El aplazamiento fue dispuesto para que la defensa del imputado, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, pueda conocer el expediente, reunir y presentar la documentación necesaria para el conocimiento de la medida.

El Ministerio Público solicita que se imponga prisión preventiva al imputado como medida de coerción.

Defensa y solicitud

El abogado Ángel Leonel Canó, representante de la familia de la víctima, explicó que el órgano acusador solicitó la medida de coerción tras la llegada al país del imputado, quien fue detenido en Jamaica, donde se encontraba mientras intentaba evadir la justicia.

El jurista afirmó que Metz Cruz actuó como coautor junto con las otras siete personas involucradas en el proceso.

Sobre las declaraciones de Metz Cruz, quien ha manifestado que no conocía a la víctima, el también abogado de la familia del conductor, José Martínez Brito, rechazó esa versión.

Asimismo, descartó los alegatos sobre una posible manipulación de las imágenes que presuntamente muestran a los involucrados en la escena del hecho.

Martínez Brito aseguró que esas evidencias fueron certificadas y que los participantes fueron identificados por un testigo que intentó auxiliar al conductor.

El representante legal de la familia sostuvo que todos los imputados tendrían responsabilidad en la muerte, al alegar que persiguieron y acorralaron al conductor, lo que habría permitido que Metz Cruz le propinara la estocada mortal.

Por esta razón, afirmó que la acusación atribuye a los involucrados una participación como coautores del crimen.

Ministerio Público presentará acusación

Sobre las circunstancias que originaron el hecho, respecto al cual han surgido versiones relacionadas con un roce y una supuesta deuda, tanto Canó como Martínez Brito dijeron que esperan la presentación formal de la acusación del Ministerio Público para conocer su teoría sobre lo ocurrido.

Agregaron que, a partir de esa presentación, la representación legal de la familia evaluará si se suma a la posición del órgano acusador o plantea una teoría alternativa.

La audiencia de medida de coerción contra Metz Cruz fue fijada para el martes 27 de octubre, fecha en la que también está prevista la presentación de la acusación contra los demás implicados en el caso.