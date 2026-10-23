Tribunal ordena que condenado por ataque con ácido a su expareja regrese a prisión

Un hombre condenado por contratar a otra persona para que atacara con ácido a su expareja volvió a quedar bajo arresto, luego de que un tribunal rechazara renovar la excarcelación por motivos de salud que le había sido concedida y ordenara su reingreso a prisión.

Se trata de Cándido Fausto Félix Abreu Corona, de 75 años, quien fue arrestado en La Vega por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, en cumplimiento de una orden judicial.

Según informó este viernes el órgano persecutor, Abreu Corona deberá cumplir 12 años, siete meses y 16 días de prisión, correspondientes al tiempo restante de la condena de 20 años que le fue impuesta por su participación en el ataque contra su expareja, ocurrido en 2014 en la provincia de Santiago.

La fecha de cumplimiento definitivo de la pena fue fijada para el 25 de abril de 2039, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, detalla un comunicado de la Procuraduría.

Tribunal rechazó renovar excarcelación

La decisión judicial se produjo luego de que la defensa de Abreu Corona solicitara, el 11 de mayo de 2026, la renovación de la excarcelación por razones de salud.

Tras examinar la documentación médico-pericial y escuchar las declaraciones del condenado y de su garante, el tribunal concluyó que no se acreditaron las condiciones necesarias para mantener la modificación de la modalidad de cumplimiento de la pena.

La sentencia reconoce que el hombre presenta una condición oncológica que requiere seguimiento, ajustes en su tratamiento y atención médica especializada. Sin embargo, establece que las pruebas aportadas no permiten concluir que padezca una enfermedad terminal de pronóstico fatal ni una condición clínica incompatible con su permanencia en prisión.

No obstante, en atención al principio de humanización de la pena, el tribunal dispuso que reciba atención médica continua durante su reclusión.

Fue condenado por ordenar ataque contra su expareja

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la víctima decidió poner fin a una relación de diez años con Abreu Corona en 2010, debido a los abusos físicos y psicológicos a los que, según la acusación, era sometida.

El hombre se negó a aceptar la ruptura y continuó hostigándola, según el expediente.

En 2014, Abreu Corona contrató a otro hombre para que desfigurara el rostro y el cuerpo de su expareja mediante el uso de una sustancia corrosiva.

La mujer caminaba de regreso a su vivienda cuando fue interceptada por el agresor contratado, quien le lanzó el ácido y le provocó lesiones graves.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó inicialmente a Abreu Corona a 30 años de prisión en noviembre de 2021. Sin embargo, en 2022, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago modificó la sentencia, tras acoger parcialmente un recurso de apelación, y redujo la condena a 20 años de prisión por su participación como cómplice.