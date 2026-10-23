Yeni Berenice: más del 84 % de quienes roban y están ligados al narcotráfico tienen menos de 35 años

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, habla durante un acto en Tamboril, Santiago. ( CEDIDA POR LA PROCURADURÍA DE LA REPÚBLICA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló este viernes que más del 84 % de quienes cometen robos y personas implicadas en el narcotráfico tienen menos de 35 años de edad.

Al dictar la conferencia "Anatomía de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana, radiografía para transformación necesaria", en Tamboril, provincia Santiago, llamó a los asistentes a analizar quién formó a las generaciones inmediatas que hoy día delinquen.

"Esta generación no la formaron los extraterrestres; la formamos nosotros. Entonces, si no tenemos respeto a los mayores, si hay mucha violencia, si no hay esa educación tradicional a la que estaba acostumbrada la sociedad dominicana, es hora de repensar qué pasó", añadió conforme indica un documento enviado a la prensa por la Procuraduría.

La magistrada señaló que este año se han generado más de 26 mil denuncias por amenazas de muerte. Precisó que, de cada 10 homicidios, seis son por conflictos sociales, involucrando a parientes, amigos y vecinos por contaminación sónica, por el roce de un vehículo o cualquier otro incidente menor.

Denuncias por ruido y violencia de género

Aseguró que la principal emergencia que atiende el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, es por contaminación sónica, ya que hasta el pasado mes de agosto se habían generado más de 89 mil denuncias por esta causa.

Asimismo, recordó que, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, en 2025 el órgano persecutor recibió 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar o delitos sexuales.

Sostuvo que en 2026 más de 95 niños, niñas o adolescentes han quedado en estado de orfandad a causa de feminicidios, de los cuales el 23 % de los agresores cometen suicidio.

En este sentido, consideró que estos datos revelan la necesidad de fortalecer la educación tradicional en el seno de la familia.

"¿De dónde se forma la sociedad? ¿Quién integra la sociedad?, ¿Cuál es la base que alimenta la sociedad? La base que alimenta la sociedad, en lo esencial, en primer nivel, es la familia", dijo.

Consideró que la familia debe volver a valorar un modelo de crianza en el que prevalecían el respeto y la responsabilidad e invitó a la ciudadanía a informarse, a no dejarse sorprender y a analizar el entorno que le rodea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/193a1536-8af7-404f-90d1-52ddb5cc0d05-ddd9574f.jpg El Concejo de Regidores de Tamboril reconocen a la procuradora Yeni Berenice Reynoso. (CEDIDA POR LA PROCURADURÍA)

Justicia oportuna

Tras ser reconocida como Visitante Distinguida por el Concejo de Regidores del ayuntamiento municipal y el comité organizador de las Fiestas Patronales San Rafael 2026, que le entregó una placa, la procuradora general resaltó la importancia de que la justicia sea oportuna, "porque, 'en un vuelva mañana' puede estar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona".

El acto, que se desarrolló en la Biblioteca Municipal Tomás Hernández Franco, estuvo encabezado por el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén; la vicealcaldesa Ana Francisca del Socorro Abreu; el presidente del comité organizador de las Fiestas Patronales, Carlos Rosario, y los miembros del Concejo de Regidores.