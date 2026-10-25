Presentarán este lunes ante tribunal a mujer acusada de raptar y asaltar a un alemán en Puerto Plata

Alejandra Rojas, alias Yolaska, la mujer vinculada al asalto y rapto de un alemán en Puerto Plata. ( SUMINISTRADA POR LAS AUTORIDADES. )

La mujer detenida por su presunta participación en el rapto y asalto de un ciudadano alemán en Puerto Plata será presentada mañana, a las 9:00 de la mañana, ante un tribunal, donde el Ministerio Público y la parte querellante solicitarán que se le imponga una medida de coerción, informó el vocero de la Policía Nacional aquí, Rafael Mezon.

Mezon confirmó la información vía telefónica a Diario Libre, al precisar que la audiencia está programada para mañana lunes, 26 de octubre, como parte del proceso judicial iniciado contra la imputada, identificada como Alejandra Rojas Saldaña, alias "Yolaska".

La mujer fue arrestada mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias "Jefri", señalado como otro de los presuntos implicados en el hecho.

Cómo ocurrió el presunto rapto

De acuerdo con las informaciones ofrecidas previamente por las autoridades, el ciudadano alemán mantenía una relación sentimental de aproximadamente seis meses con la mujer detenida. La denuncia sostiene que la víctima fue amarrada y despojada de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. Los presuntos responsables habrían intentado acceder a unos 40,000 euros y trasladaron al extranjero contra su voluntad.

El hombre logró escapar durante una parada en una estación de combustible ubicada en la carretera Puerto Plata-Sosúa. Según las versiones del caso, el segundo sospechoso huyó del lugar en un vehículo propiedad de la víctima.

Policía recupera vehículos y ocupa dinero

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional informó sobre la recuperación de dos vehículos, entre ellos una yipeta Honda CR-V blanca. Al momento de su detención, a Rojas Saldaña le habrían ocupado 100 euros, 10 dólares estadounidenses y 5,300 pesos dominicanos, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

La investigación se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público, que junto con la parte querellante acudirá al tribunal para solicitar la medida de coerción correspondiente. La audiencia de este lunes permitirá conocer la solicitud presentada contra la detenida, mientras las autoridades continúan las labores para localizar a Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias "Jefri".

La responsabilidad penal de los señalados deberá determinarse conforme al proceso judicial.