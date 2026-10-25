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Tribunal que preside jueza Esmirna Gisselle Méndez conocerá juicio de fondo del caso Jet Set

Se prevé que a partir de este lunes el tribunal fije fecha de la primera audiencia

  • Marisol Aquino - Twitter
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Tribunal que preside jueza Esmirna Gisselle Méndez conocerá juicio de fondo del caso Jet Set
Imagen de archivo de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. (DIARIO LIBRE)

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, será el que conocerá el juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo colapso del techo, el 8 de abril del pasado año, causó la muerte de 236 personas y más de un centenar de heridos.

El tribunal fue apoderado del caso, de manera aleatoria, el pasado viernes, luego que el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal, declinara su competencia tras variar la calificación de homicidio involuntario a "homicidio por dolo eventual".

"Como la nueva calificación jurídica dada al mismo hecho, supera la competencia material de atribución y en razón de la materia de este tribunal por la pena imponible, la cual se encaja, en este instante, a una reclusión mayor de 3 a 20 años, este tribunal entiende que procede designar como tribunal competente a uno de los tribunales colegiados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional"Franny González Juez de la Cuarta Sala Penal

En ese sentido, decidió remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que apoderara a un tribunal colegiado mediante el sorteo a ese efecto.

Además de Méndez, el Primer Tribunal Colegiado está integrado, por el momento, por la jueza Emely Milagros Bruno en sustitución de Jissel Naranjo, porque no se ha designado una sustituta de Tania Haydee Yunes, quien, al igual que Naranjo, había solicitado un traslado.

Al variar la calificación del hecho, el magistrado González Castillo consideró que las pruebas presentadas durante el juicio respaldan la teoría de la fiscalía de que la tragedia pudo prevenirse.

Próxima audiencia

Se prevé que, a partir de este lunes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fije la fecha de la primera audiencia del juicio.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.