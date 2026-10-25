Fiscalía pide prisión preventiva contra mujer imputada por secuestro de alemán en Puerto Plata

Alejandra Rojas, alias Yolaska, la mujer vinculada por el Ministerio Público al asalto y rapto de un alemán en Puerto Plata. ( SUMINISTRADA POR EL MP )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Alejandra Rojas Saldaña, alias Yolaska, imputada por el secuestro y robo agravado contra el ciudadano alemán Uwe Kindervater, ocurrido el pasado jueves 22 de octubre en la provincia Puerto Plata.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción se celebrará este lunes a las 9:00 de la mañana, según confirma el MP.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la imputada habría actuado junto a un acompañante que permanece prófugo.

Ambos habrían penetrado a la residencia del extranjero alrededor de las 8:00 de la noche, donde lo ataron de manos y pies y lo amenazaron de muerte con un arma de fuego.

Posteriormente, sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular, e intentaron realizar transferencias electrónicas.

Luego trasladaron a la víctima contra su voluntad en su propio vehículo, hasta que logró escapar en una estación de combustible del municipio Villa Montellano.

Lesiones sufridas por la víctima

La evaluación médico-legal practicada a Kindervater estableció múltiples lesiones que le ocasionaron una incapacidad médico-legal de 21 días, según informó el Ministerio Público.

La Fiscalía de Puerto Plata calificó provisionalmente los hechos como presuntas violaciones al Código Penal dominicano en materia de robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie, así como a la Ley 631-16 sobre el control y la regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

La solicitud fue depositada por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, coordinado por el procurador fiscal Julio César Gómez.

El órgano persecutor solicita que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, al considerar que la medida contribuiría a garantizar la presencia de la imputada en el proceso y proteger a la víctima.

Contra Rojas Saldaña fue ejecutada la orden de arresto número 2026-AJ0093267, el pasado 23 de octubre.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con pruebas documentales, testimoniales y periciales para sustentar la existencia del hecho investigado y la presunta vinculación de la mujer.

Búsqueda del cómplice

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias Jefri, señalado como el otro presunto implicado en el caso.