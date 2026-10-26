Tribunal separa a exfuncionario de Senasa del expediente por presunto sobornos de RD$108 millones

El juez Deiby Timoteo Peguero en estrado. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este lunes la separación de Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), del expediente principal sobre una presunta red de sobornos por más de 108 millones de pesos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, conforme a la imputación del Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien acogió una solicitud del Ministerio Público, luego de que el imputado presentara una licencia médica que lo mantendrá recluido durante 15 días calendario.

De acuerdo con una nota de prensa del órgano persecutor, el magistrado fijó para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia correspondiente a Caamaño Pérez y ordenó al Ministerio Público presentar la acusación en su contra, lo que fue realizado de inmediato.

Mientras tanto, la audiencia preliminar contra los demás implicados continuará el próximo viernes 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, para dar seguimiento a la presentación de sus defensas.

Acusación por sobornos

El Ministerio Público presentó en julio pasado una acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas, señaladas como integrantes de una presunta estructura dedicada al pago y recepción de sobornos para favorecer la contratación de servicios de seguridad privada en distintas instituciones del Estado.

Según la nota de prensa, el expediente está sustentado en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.

Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

También están incluidos Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

El expediente incluye, además, a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad, según la acusación, de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

Sobornos por más de RD$108 millones

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la presunta red habría distribuido RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios y encargados de seguridad de distintas instituciones públicas para garantizar la adjudicación y permanencia de contratos de servicios de vigilancia privada.

La investigación, desarrollada por la Pepca con el apoyo de la Dirección General de Persecución, inició a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Según el órgano acusador, la empresa Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de sus contratos con entidades estatales.

El Ministerio Público sostiene que estas operaciones formaban parte de un esquema de manipulación de contratos públicos y exigencia sistemática de pagos irregulares a cambio de beneficiar a empresas proveedoras de servicios de seguridad.