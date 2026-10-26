Exprocurador Jean Alain Rodríguez pide excluir pruebas en su contra y la devolución de sus bienes

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez —quien en ocasiones asume su propia defensa junto a sus abogados— solicitó al tribunal que conoce el juicio de fondo en su contra por presuntos actos de corrupción la exclusión de miles de pruebas presentadas por el Ministerio Público, así como la devolución de bienes muebles e inmuebles incautados durante la investigación.

Rodríguez y sus abogados aducen que las pruebas, en las que se incluye un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas, fueron sometidas fuera de los plazos que estableció el juez de instrucción y luego de haberse depositado la acusación.

Sobre la auditoría de la Cámara de Cuentas la tildó de contradictoria y por esa razón demandó que se dejara fuera del juicio de fondo por su "falta de finalidad y validez".

Al concluir con los incidentes que ya se habían debatido y que el tribunal decidió que volvieran a presentarse por ingresar una nueva jueza, el exfuncionario pidió que sean revocadas las órdenes de allanamientos e incautación a cuatro solares o mejoras que incluye una vivienda con todos sus ajuares en Casa de Campo.

Explicaron que este es un bien familiar, de origen lícito, que era domicilio de sus hijos "por más de tres días a la semana", y que junto a los demás inmuebles está abandonado porque su mantenimiento requiere "millones de pesos".

Sus abogados, Carlos Balcácer y Nelys Rivas, explicaron que algunos de esos bienes, entre ellos apartamentos y un vehículo del 2018, tenían hasta diez años de haber sido adquirido por Rodríguez, mucho antes de este ser funcionario.

Concluye incidentes

De los 21 incidentes que volvieron a debatirse, 18 de ellos eran de Jean Alain Rodríguez y antes del receso de la 1:00 de la tarde de este lunes solo quedaban por presentar solo dos.

El fondo de esta etapa del proceso todavía no ha sido debatido porque el tribunal ha tenido que escuchar y decidir las peticiones previas de las diferentes defensas antes del Ministerio Público presentar su acusación.

El Segundo Tribunal Colegiado está conformado por las juezas juezas Yissel Soto Peña, quien lo preside, Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López.

Además de Rodríguez, enfrentan actualmente el juicio de fondo otras 14 personas, la mayoría colaboradores cercanos al exprocurador durante su gestión del 2016 al 2020. Casi treinta imputados, entre ellos empresas, acordaron con el Ministerio Público y fueron condenados en la fase preliminar.