Edificio judicial con riesgo sísmico aún alberga oficinas públicas pese a traslado de tribunales

De vez en cuando se ven personas entrar y salir del edificio que albergaba hasta el año pasado las cortes y los tribunales civiles del Distrito Nacional, el cual luce desolado en su interior. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

En el antiguo edificio judicial en donde funcionaban los tribunales civiles y las cortes de apelación del Distrito Nacional, en el Centro de los Héroes, y que fueron trasladados ante el riesgo sísmico que corre la estructura, todavía permanece operando la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSPC), que no ha concluido su mudanza, aunque, dice, esperar terminarla en un mes.

En este otrora palacio de justicia también se observa entrar y salir empleados del Ministerio Público, mientras algunos departamentos permanecen cerrados, y están repletos de cajas. La DGSPC pasó a formar parte del nuevo Ministerio de Justicia.

Al preguntarle a uno de los empleados que salía del Departamento de Tecnología del Ministerio Público sobre si se sentía cómodo permaneciendo en el lugar, este respondió: "Me siento más seguro en este edificio porque lo construyó Trujillo".

El inmueble, conocido como el edificio de la Vieja Corte o Procuraduría Vieja, data de finales de la década de 1950. En el pasado albergó a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República, instituciones que actualmente operan en una sede inaugurada en enero de 2005.

Según se ha informado, la DGSPC ha avanzado en su mudanza a donde opera el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en la avenida 27 de Febrero.

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El riesgo sísmico, según un estudio

Aunque un estudio de vulnerabilidad estructural al edificio en donde funcionaban las Cortes de Apelación del Distrito Nacional a cargo de la compañía Epsa-Labco detectó los riesgos sísmicos en el 2021, no fue hasta el año pasado, en mayo del 2025, que se empezó a trasladar los 21 tribunales hacia la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicada en la Jiménez Moya (antigua Churchill), con Independencia, proceso que concluyó en ese mismo año.

El anuncio de la mudanza se anunció en abril del 2025, una semana después del colapso de la discoteca Jet Set que causó 236 muertes y dejó un saldo de más de cien personas heridas.

El estudio al Palacio de Justicia detectó "un riesgo latente solo en eventos extremos (sismos)".

¿Qué se hará con el edificio judicial?

Al anunciarse el traslado de los 21 tribunales, el 15 de abril del 2025, el director general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja, dijo que "obviamente" el edificio tenía que ser remodelado o construirse uno nuevo.

Mencionó que en octubre 2023 se presentó ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas el proyecto de la ciudad Judicial del Distrito Nacional que sustituiría la actual infraestructura, en coordinación con el Poder Ejecutivo.

Este domingo, Cabreja informó que todavía "se está en conversación con el Poder Ejecutivo" sobre el futuro del inmueble.

El Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha propuesto su conservación, al destacar su valor histórico, arquitectónico y urbano.

Advirtió, además, que su posible demolición pondría en riesgo los murales del artista José Vela Zanetti y alteraría la imagen del Centro de los Héroes.