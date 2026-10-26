Acusan a tres mujeres de tráfico de menores hacia las islas Tórtola y Dominica

Tres mujeres acusadas de trasladar ilegalmente a tres adolescentes hacia las islas de Tórtola y Dominica recibieron medidas de coerción por parte de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, que impuso tres meses de prisión preventiva a dos de las imputadas.

Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, por su presunta participación en el caso.

En tanto, a Yaribel Cristina Esquea, la tercera implicada, el tribunal le impuso una garantía económica de 50,000 pesos, mediante una compañía aseguradora, así como la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja.

Detalles sobre el traslado

Según informó el Ministerio Público en una nota de prensa, las víctimas, de 14 y 16 años, se encuentran bajo el cuidado y la protección de las autoridades.

La solicitud de medida de coerción detalla que el pasado 8 de octubre Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos de las adolescentes, con la intención de abordar un vuelo con destino a la isla de Tórtola y, posteriormente, trasladarse a Dominica.

Durante la inspección, Pimentel presentó los permisos de salida de control migratorio números 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750. Sin embargo, al verificar los documentos, un inspector determinó que el último era falso.

Tras detectar la irregularidad, el inspector trasladó a Pimentel y a las dos adolescentes a la sala de investigación migratoria.

Investigación y acusaciones

De acuerdo con el Ministerio Público, mientras las autoridades entrevistaban a las menores, determinaron que estas solo se comunicaban en creole, lo que llamó su atención, ya que los pasaportes que portaban indicaban que eran de nacionalidad dominicana.

Al ser interrogada sobre la identidad de las adolescentes y su vínculo con ellas, Pimentel manifestó que no las conocía y que otras personas, a quienes tampoco identificaba, se las habían entregado en la terminal aeroportuaria. La mujer fue arrestada en flagrante delito.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron una certificación de la Dirección General de Pasaportes que establece que los documentos utilizados por las adolescentes habían sido emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.

Según el documento, los pasaportes fueron expedidos utilizando registros de nacimiento correspondientes a adolescentes de nacionalidad dominicana, hijas de padres residentes en Villa Mella, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.

Una de las imputadas facilitó los nombres de sus hijas

La solicitud de medida de coerción señala que a Esquea le habían ofrecido dinero a cambio de facilitar los datos de sus hijas, con el propósito de hacer pasar a otras niñas por ellas, obtener pasaportes a sus nombres y sacarlas del país. De acuerdo con la acusación, Esquea aceptó la propuesta.

Asimismo, Rosario Rodríguez habría ofrecido dinero a Esquea para facilitar la salida del país de una de las víctimas.

El Ministerio Público imputa a las tres mujeres los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en la modalidad de transporte aéreo mediante la suplantación de identidad, así como suplantación de identidad con fines de tráfico y trata de menores de edad.