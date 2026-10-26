Jueza fija para el 10 de diciembre juicio de fondo del caso Jet Set

Antonio Espaillat, uno de los acusados en el caso Jet Set, a la salida de una audiencia. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La presidenta del tribunal colegiado que conocerá el juicio de fondo contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera, propietarios de la discoteca Jet Set, programó la primera audiencia para el 10 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, fue apoderado del expediente luego que el juez Franny González variara la calificación jurídica del colapso del centro de entretenimiento en el que fallecieron 236 personas y resultaran heridas más de un centenar.

González Castillo, juez de la Cuarta Sala Penal, declinó su competencia al cambiar la tipificación del hecho, de homicidio involuntario a "homicidio por dolo eventual", este último que contempla una pena mayor y que, según ese magistrado, es de tres a veinte años de prisión.

"Fija el conocimiento del juicio en el proceso de acción penal pública seguido a los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 295 y 309 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio y los golpes y heridas voluntarios para el día diez (10) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026)", dice el auto de la jueza.

Integrantes del tribunal

Además de Méndez, el Primer Tribunal Colegiado está integrado, por el momento, por la jueza Emely Milagros Bruno en sustitución de Jissel Naranjo, porque no se ha designado una sustituta de Tania Haydee Yunes, quien, al igual que Naranjo, había solicitado un traslado.

La tragedia en la icónica discoteca se produjo la madrugada del 8 de abril del 2025 durante un concierto del popular merenguero Rubby Pérez, quien fue una de las víctimas mortales.