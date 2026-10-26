×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
matan mujer
Añadir Diario Libre en Googlematan mujer

Matan mujer de 76 años de un disparo en El Almirante; su hijo resulta herido

Se entregó a la Policía Nacional el presunto agresor, identificado como Jeuris Cuello Martínez, alias "Chuleta"

    Expandir imagen
    Matan mujer de 76 años de un disparo en El Almirante; su hijo resulta herido
    Imagen ilustrativa (SHUTERSHOOK)

    Una mujer de 76 años murió de un disparo y su hijo resultó herido durante un hecho ocurrido el domingo 25 de octubre en el interior de una vivienda del barrio Villa Liberación, en el sector El Almirante, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

    La víctima fue identificada como Cira María Mejía, mientras que su hijo, Carlos Edward Soto Mejía, de 39 años, recibió atenciones médicas por las heridas sufridas, según informó la Policía Nacional.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el presunto agresor habría ingresado armado a la residencia, supuestamente bajo los efectos del alcohol, y realizado varios disparos contra ambas víctimas antes de huir del lugar.

    La Policía identificó al señalado como Jeuris Cuello Martínez, alias «Chuleta», de 27 años, quien se entregó a las autoridades este lunes.

    Ocupan pistola

    La institución informó que, durante el proceso de entrega, los agentes ocuparon una pistola marca Glock, calibre .45, que el detenido presuntamente portaba de manera ilegal.

    • Cuello Martínez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.